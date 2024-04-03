"Ввели суд в заблуждение": судья примет меры в отношении адвокатов Бишимбаева

В Астане проходит судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде продолжил давать показания Куандык Бишимбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе допроса Бишимбаев попросил показать из уголовного дела фотографии туалета и VIP-зала ресторана, где произошло убийство. Адвокаты Бишимбаева продемонстрировали в суде огромные фото VIP-зала, где произошло преступление. Однако адвокат потерпевших заметила, что фото сделаны в марте, то есть уже после убийства. Поэтому их нельзя использовать при показаниях.

"Суд делает замечание стороне защиты - защитникам. Вы ввели суд и остальных участников процесса в заблуждение, указывая, что это фотографии с протокола осмотра места происшествия. А на самом деле предоставляете другие фотографии.

По этой причине, пожалуйста, соберите фотографии. А за то, что вы ввели суд в заблуждение, суд примет соответствующие меры при вынесении окончательного решения по делу", - сказала судья.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

1 апреля экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, выступил в суде со своей версией случившегося. Бишимбаев сказал, что "не рассчитывает на прощение".

Также в зале суда зачитали переписку от 9 ноября 2023 года между двумя подсудимыми - Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Байжановым.

На судебном процессе мать Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Куандык Бишимбаев в свою очередь рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Также он сообщил о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.

Кроме того, дал показания сам подсудимый, он заявил, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали.

Помимо этого, судья сделала замечание прокурору, сказав, что та перешла на крик, обращаясь к подсудимому.

Также Бишимбаев рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат. Адвокаты подсудимого пытались приобщить к делу фото Нукеновой и Бишимбаева с Мальдив.

А сегодня в суде Бишимбаев рассказал о последнем дне жизни Нукеновой.