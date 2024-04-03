Некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама, заявил Бишимбаев

Экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой, рассказал о событиях, предшествовавших смерти Салтанат, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Бишимбаев рассказал, что в день смерти Салтанат Нукеновой они приехали в "Гастроцентр".

"Мы были спокойны, но когда зашли в VIP -зал, снова начался конфликт. Снова тот же разговор, одна и та же тема. Я говорил: "Пошли домой".

Но у нее вот эти обиды, еще час-полтора она говорила про летние события, про наше расставание. Я сидел и думал: пусть выскажется. Она перешла на крик. Там были маляры. Я говорю: "Если хочешь кричать, зайдем в туалет в VIP-зале, а то там люди в зале". Мы сели на пол туалета", - рассказал Бишимбаев.

Бишимбаев попросил продемонстрировать схему VIP-зала, в котором умерла Нукенова, чтобы эта схема дополнила его рассказ о деталях конфликта.

До демонстрации материалов судья предложила родным Нукеновой при желании покинуть зал судебного заседания. Потерпевший Айтбек Амангельды заявил, что если материалы будут демонстрироваться без фото, которые могут навредить состоянию его родителей, то родственники не будут покидать зал суда.

"Мы сели на пол, я был ближе к унитазу, чуть дальше Салтанат. Я слушал ее. Она завелась, начался на повышенных тонах разговор. У нее появились эмоции, вернулась к теме ее прошлых отношений, к ревности, к нашему летнему расставанию. Говорила: "Ты меня все время позоришь, выставил меня так-то и так-то".

Я говорю: "Что ты конкретно хочешь? Давай поедем домой, либо разъедемся". Она поменяла риторику и стала говорить: "Я готова в другом формате продолжать отношения, может, мы разъедемся. Будем парой, но будем жить в разных квартирах".

Она задает провокационный вопрос: "Почему ты не хочешь, чтобы я уходила?". Я говорю: "Я хочу, чтобы мы сохранили отношения, через 3 дня мы опять помиримся, но за это время наделаем столько, что опять будем ругаться". Она вернулась к теме: "Может тебе жалко подарков, которые ты мне сделал? Я тебе все верну". Я говорю: "Можешь не возвращать, просто выкинь их, если они тебе не нужны", - заявил Бишимбаев.

По его словам, Салтанат начала снимать обручальное кольцо, часы, браслет, подаренные Бишимбаевым, и выбросила их в унитаз.

"Я предложил принести что-нибудь попить. Вышел из туалета, взял первую попавшуюся бутылку, попросил у маляров зажигалку, хотелось курить. У них зажигалки не было.

Вернулся, а дверь туалета была закрыта изнутри. Оттуда слышу крик, шум, стуки, удары об стену, мат-перемат. Я начал стучаться в эту дверь. Она подбежала к двери, стала материть меня и сказала: "Это ты, это ты меня довел".

У меня началась агрессия, я стал руками бить по двери. Я в этом состоянии схватился за штатив от колонки. Это все моментально как-то эскалировало конфликт. Я стал бить по двери - там появилась дырка. И я вижу, что она открыла дверь изнутри. Я откинул штатив, зашел. Она взъерошена в мыле, я заведен", - рассказал Бишимбаев.

По его словам, Салтанат порвала на нем рубашку, кинувшись на него. Он, в свою очередь, толкнул девушку, она ударилась об стену.

"Когда она кинулась в очередной раз, я тоже порвал ей рубашку. Она разозлилась, стала снимать рубашку - эта одежда как раз была куплена перед концертом. И она, видимо, желая обидеть меня, стала снимать ее с себя, бросила в меня. Я не сдержался - дал ей пару пощечин", - рассказал Бишимбаев.

Он рассказал, что все происходило очень быстро.

"Она сказала: "Я и штаны сниму". Я схватил ее за пояс: "Не надо этого делать". Она была лицом к унитазу. Когда она дергала вниз штаны, я разозлился и отпустил ее - получился противовес, она думала, что я буду держать и дернула, а я отпустил. Штаны у нее слетели.

Она потеряла равновесие, стала заваливаться в сторону унитаза, полетела сначала об стену и лицом упала на унитаз. Очень сильный был удар. Она отскочила от унитаза и упала на пол", - заявил Бишимбаев.

По его словам, секунд 10-15 Нукенова лежала рядом с унитазом.

"Штаны болтались уже ниже колена. Это все происходило.. сколько это было по времени, я не могу сказать. Она лежала, но глаза у нее были открыты. Она начала медленно вставать. Я не помогал. Я увидел, что часы не смылись в унитаз. Когда она все смывала, часы и кольцо обручальное не смылись.

Она была в нокдауне, плохо контролировала свое тело. Поднималась и опять падала. Опять ударилась об кафельный пол лицом. И какое-то время лежала. Второй раз, когда она начала подниматься после двух падений, я помог ей прислониться к стене. У нее образовался порез, начала бежать кровь. Я не знаю, после какого из этих падений порез образовался. Я спросил: "Ты в порядке?". Она молчала.

На лице видимых следов падения не было, я заметил только порез. Я принес салфетку и вытер ей кровь, которая стала течь под подбородком (речь про порез).

Она сидела уже голая, только штаны болтались. Она смотрела на меня, я на нее. Я вышел, оставил ее в таком положении. У меня была порвана рубашка, я снял ее, надел пиджак. Я спросил у маляров опять зажигалку, я хотел покурить. Они сказали, что зажигалки нет", - рассказал Бишимбаев.

Подсудимый заявил, что ему надо было "выпустить пар", поэтому он начал разбивать мебель в VIP-зале.

"Я стал переворачивать стулья, кричать: "Почему так, почему надо до такого довести?". Она находилась в туалете. Дальше полчаса я курил на диване. Потом я успокоился и вернулся в туалет. Она на продолжала сидеть, прислонившись к стене, голову подняла и смотрела в потолок.

Я говорю: "Салта, поднимайся, что ты сидишь на холодном, пошли в зал". Я начал ее поднимать, но я не понял - она сопротивлялась или что, но она не владела своим телом. Она была обмякшая, но сознание не теряла. Я сдернул штаны (они мешали поднять ее), нижнее белье зацепилось, я его сдернул порвал. Я пытался ее поднять. Я был уставший", - заявил Бишимбаев.

По словам Бишимбаева, у него было ощущение, что Салтанат не хочет вставать.

"У меня не хватало сил ее поднять самому. Когда она вставала, падала, то билась коленями об пол, об стены. В какой-то момент я обхватил ее за живот и поставил на ноги - она стояла. Я закинул ее руки на плечо и говорю: "Пошли в зал, на диван ляжешь", - рассказал Бишимбаев.

Во время речи Бишимбаева судья спросила у потерпевшего Айтбека Амангельды, нужен ли ему перерыв из-за плохого самочувствия. Потерпевший отказался.

"Где-то на шаге пятом-шестом она стала сама идти, она сделала шага четыре, и опять ее, видимо, повело. Она потеряла координацию и грохнулась лицом вперед - ударилась об пол.

Для меня это было неожиданно. Я смотрю на нее - она руки вперед не выкидывала, когда падала. Я не мог понять - это последствия удара или потому, что она выпила.

Я смотрю: она вроде в себе, опять поднимается на ноги, еще шаг сделала и опять упала. Тут я уже подсел к ней, перевернул ее, опять она лицом ударилась. Я говорю: "Салта, ты в порядке?". Я ожидал, что если человеку больно или плохо, он говорит об этом, мол, вызови "скорую", или звуки издает, но она молчала, что меня очень удивляло", - рассказал Бишимбаев.

По его словам, он предложил Салтанат вызвать скорую.

"Она лежит и смотрит. Минуты 3-4 она лежала. В какой-то момент она ожила, встала сама и уверенным шагом дошла до дивана, села на диван. Не могу это объяснить.

Я подумал: неужели она меня разыгрывает? Потому что была разница между состоянием, которое было только что, и тем, как она встала уверенно и хорошо владела своим телом. Она собралась, как будто мышечная сила появилась, села на диван. Я опешил - она играет или придумывает, потому что только что она была в другом состоянии", - заявил Бишимбаев.

По его словам, он не мог понять происходящее.

"Я на нее смотрю и не могу понять: она специально это только что сделала? Она только что хорошо себя чувствовала, потому что была в сознании и хорошо управляла свои телом, а моменты с падениями у меня не клеились. Я говорю: "Салта, ты специально это делаешь или что?" Я начал нервничать. Закурил сигарету. Она мне показывает, мол, дай мне тоже. Я дал ей сигарету, дал ей куртку. Мы молча сидели курили. Я пытался угадать ее состояние.

Потом она прилегла на диван, я ее в таком положении оставил, встал и у меня был опять нервный срыв, потому что я не мог уложить в голове, что происходит. Я запутался, специально она или не специально. Она лежала, я стал опять пинать эти стулья. Потом я обессилел. Она наблюдала, как я все это бросал, кидал, нервничал", - рассказал Бишимбаев.

Судья объявила перерыв на 10 минут из-за того, что во время рассказа Бишимбаева потерпевшему Айтбеку Амангельды стало плохо.

"Видимо, потерпевшему все-таки плохо, несмотря на то, что он держится. Перерыв на 10 минут" - сказала судья Айжан Кульбаева.

Схема зала "Гастроцентра". Скриншот: youtube.com/ҚР Жоғары Сот Кеңесі

С первой частью выступления Бишимбаева в суде можно ознакомиться в данном материале.

Сегодня в Астане продолжается судебное заседание по делу о смерти Салтанат Нукеновой.

На прошлом заседании, 1 апреля, Куандык Бишимбаев рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Рассказал он и о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.

Во время выступления Бишимбаева мать погибшей Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Ранее Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, выступающий потерпевшим по делу, также рассказал, что произошло в день смерти его сестры.

Он также показал в зале суда фото Салтанат Нукеновой с синяками на лице, заявил, что его сестра восемь раз пыталась уйти от Бишимбаева, не хотела официально регистрировать отношения с судимым экс-министром и планировала обратиться в полицию.

"Салтанат была замечательным человеком, она как астролог помогала девушкам, зачастую проводила бесплатные консультации, помогала им в сложные времена и это не один раз.

Она работала с благотворительными компаниями, где занималась привлечением финансирования для построения домов для малоимущих. Она выросла в хорошей семье, возможно, единственная ее ошибка была, что она поверила Куандыку, полюбила его", - заявлял Айтбек Амангельды.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.