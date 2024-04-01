Фото Нукеновой и Бишимбаева с Мальдив пытались приобщить к делу адвокаты подсудимого

Во время судебного заседания адвокаты подсудимого Куандыка Бишимбаева ходатайствовали о приобщении фотографий с отдыха на Мальдивах, на которых изображены Бишимбаев и Нукенова, передает NUR.KZ.

Эти фотографии нужны, чтобы опровергнуть обвинения в части истязаний, сообщил адвокат подсудимого.

"На выражениях лица у них все видно", - добавила другой адвокат.

Адвокат потерпевшей стороны выступили против приобщения этих фотографий.

"Фото, которые нам хотят предоставить как счастливую жизнь, может, моментами она была счастливой, но эти фото по неизвестной нам причине не были представлены (как доказательства - прим.авт.)", - отметил адвокат.

Адвокат потерпевшей стороны сообщил, что присяжных пытаются ввести в заблуждение, говоря, что им много раз отказали в приобщении фото с Мальдив - то, что им отказали, это право следователя.

"Источник данных фото неизвестен, обвинение предъявляется с августа 2022 года, может, фото сделали до августа, мы не знаем, сторона защиты об этом не говорит. Мы возражаем в предоставлении присяжным этих фото", - отметила прокурор.

После адвокат подсудимого добавила, что фотографии были сделаны в феврале 2023 года. Судья в ходатайстве стороны защиты отказал.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Сегодня экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, выступил в суде со своей версией случившегося. Бишимбаев сказал, что "не рассчитывает на прощение".

Также в зале суда зачитали переписку от 9 ноября 2023 года между двумя подсудимыми - Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Байжановым.

На судебном процессе мать Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Куандык Бишимбаев в свою очередь рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Также он сообщил о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.