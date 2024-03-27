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Присяжных по делу Куандыка Бишимбаева выбрали в Астане

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Куандык Бишимбаев на предварительном слушании
Куандык Бишимбаев. Фото: пресс-служба суда Астаны

Прошел отбор присяжных по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Отбор присяжных проходил в закрытом режиме. На заседании была сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек, об этом сообщили в горсуде Астаны. Отмечается, что 10 присяжных будут основными, еще двое - запасные.

Следующее заседание суда, которое пройдет в открытом режиме, назначено на 16:00 часов 27 марта 2024 года.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073840-prisyazhnyh-po-delu-kuandyka-bishimbaeva-vybrali-v-astane/

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