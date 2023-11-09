Женщина скончалась после избиения в ресторане Астаны

В одном из ресторанов Астаны сегодня произошла ссора, в ходе которой от полученных телесных повреждений скончалась женщина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В одном из столичных ресторанов сегодня произошла ссора, в результате которой скончалась женщина. Корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подозреваемый задержан.

"В ЦОУ ДП Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений.

Подозреваемый задержан. Назначены соответствующие экспертизы.

На месте работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль. Проводится расследование", – гласит сообщение столичного ДП.

Также отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК предоставить иные сведения по данному уголовному делу не представляется возможным.