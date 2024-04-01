"Ее поведение изменилось": когда начались проблемы в отношениях с Салтанат, рассказал Бишимбаев

Куандык Бишимбаев сегодня в суде Астаны рассказал, когда, по его мнению, в их отношениях с Салтанат Нукеновой начались проблемы, передает корреспондент NUR.KZ.

После разговора о предложении руки и сердца, о котором ранее рассказал Бишимбаев, по мнению подсудимого, у них не было разногласий или "намеков, что что-то может пойти не так". В Павлодаре, по его словам, у них с Салтанат состоялись кудалык и свадьба.

"Она пришла ко мне домой, и мы стали жить – первые 3 месяца у нас не было трений. Потом 14 декабря ей захотелось собрать друзей, надеть белое платье. Мы собрали 50 человек близких родственников, друзей. Я хотел, чтобы она улыбалась, ей было радостно. Видеть ее радостной – самое большое удовольствие для меня.

Потом не знаю, что начало происходить, что-то изменилось в ее поведении, она стала нервной, тревожной, вспыльчивой, агрессивной, могла нахамить. Был случай – не могла найти ключи от машины, была рассеянной. Я сказал: "Ты можешь просто оставлять их на трюмо?" Безобидное замечание, на которое она устроила агрессивный разговор. Сказала: "Я сейчас же уйду, перед родственниками галочку поставила, могу уйти", – рассказал на допросе Бишимбаев.

Он добавил, что после этого они с Салтанат не разговаривали несколько дней. После он ждал извинений.

"Не знаю, чего ждала она, но мы стали спать в разных комнатах. На 3-4 день все накапливалось, надо было понять, что происходит. Придя с работы, я сказал: "Давай поговорим, объясни, что с тобой, в чем причина такого странного агрессивного поведения?"

Она задумалась и сказала, что давно хотела сказать, что у меня в кабинете есть фото человека, с которым она несколько лет имела любовные отношения. Это причина нашей ссоры. Я не преследую мысль ее опорочить. Я не был извергом или кем-то еще, как меня пытаются представить", – заявил Бишимбаев.

При этом ранее прокуроры также рассказывали об отношениях Куандыка Бишимбаева и Салтанат Нукеновой. По их данным, с самого начала совместного проживания Бишимбаев проявлял вспыльчивость и агрессию, эгоцентризм в отношениях с Нукеновой, не признавая ее точку зрения.

А брат погибшей девушки заявлял, что она около восьми раз пыталась уйти от Бишимбаева и разорвать с ним отношения, однако, как зачитывали прокуроры, Бишимбаев "возвращал ее и обещал исправиться".

Напомним, также на сегодняшнем заседании прокуроры зачитали переписку от 9 ноября 2023 года между двумя подсудимыми – Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Байжановым. А во время допроса Куандык Бишимбаев признал свою причастность к смерти Салтанат Нукеновой, однако продолжил настаивать, что не признает себя виновным в умышленном, осознанном убийстве.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении, а впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра" – родственника Бишимбаева, – в чьем заведении скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Это ходатайство суд удовлетворил. Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали 27 матра.

Также гособвинитель рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщал, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказывал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.