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"Проснулись доброжелательно, в любви": о последнем дне жизни Нукеновой рассказал Бишимбаев

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым. Бишимбаева обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня подсудимый Бишимбаев продолжил дачу показаний. Он рассказал, что происходило в день смерти Салтанат.

"Никакого умысла причинить смерть Нукеновой у меня никогда не было. Проснулись доброжелательно, в любви. Подруга пригласила ее на концерт Димы Билана, она (Салтанат - прим. ред.) настаивала, чтобы мы вместе пошли. Она начала собираться, просматривать вещи на концерт, так как часть ее вещей были в Павлодаре, она не смогла себе подобрать гардероб. Она начала расстраиваться, нервничать", - рассказал Бишимбаев.

По его словам, после того, как Салтанат не нашла подходящего наряда, он предложил ей поехать вместе в магазин и купить одежду. После этого они вместе прошлись по магазинам, Салтанат была в хорошем настроении.

Далее они, как рассказал подсудимый, сходили в ресторан, разошлись, а после встретились с подругой Салтанат - Аидой.

"Они вышли из ресторана с Аидой, наверное, они были выпившие, потому что они сказали, что надо было нам еще шампанское взять. Я сказал: "Дойдем до ЦКЗ "Казахстан", я скажу, нам привезут", - рассказал Бишимбаев.

Он еще раз добавил, что предпосылок для ссоры не было.

"В фойе концертного зала меня увидела знакомая, поцеловала в щеку, мы поздоровались. Салтанат начала нервничать, спросила, кто это такая. Я сказал, что коллега. Мы прошли в зал.

По дороге в зал она попросила: "Может, ты закажешь шампанское?". Я попросил в ресторане, чтобы привезли 3 больших стакана полных шампанского, и остался на улице.

Концерт в 20:00, пока его привезли (шампанское) уже было около 20:40. Я опоздал на концерт. Был раздраженный немножко тем, что прождал 40 минут официанта. Я зашел со стаканчиками, вручил их Аиде и Салтанат, один оставил себе. Ничем не примечательная ссора", - продолжил Бишимбаев.

Он также отметил, что Салтанат ранее забыла заказать дезодорант, о котором просил Бишимбаев.

"Далее шел концерт, я даже не хотел на нем оставаться, мне не нравится Дима Билан. Я сказал: "Может, я пойду, вы сами досмотрите, у меня дела". Я был расстроен, еще днем у меня были обстоятельства по работе.

Она попросила: "Давай мы вместе пришли и вместе уйдем, досиди уже". Но было видно, что мое желание уйти ее расстроило, она изменилась в лице. Я положил ей руку на коленку и сказал: "Ладно, мы вместе досмотрим концерт". Далее она вдруг вспылила, вскочила, крикнула мне: "Ну все, если не хочешь смотреть, пошли". Я опешил", - рассказал Бишимбаев.

Далее они, по словам Бишимбаева, покинули зал.

"Она пошла в сторону гардероба, начала сильно возмущаться: "Ты мне испортил настроение, опозорил перед Аидой". Я говорю, давай вернемся. Она начала на повышенных тонах. Я говорю: "Объясни, что происходит, давай присядем". Она была заведенная, говорила: "Ты меня опозорил, ты не хотел оставаться, сказал, что хочешь уйти". Я сказал: "Извини, если я тебя задел, я не хотел тебя обижать". Она: "Нет, все, я ухожу". Пока она кричала, очень громко так, я сам стал нервничать. Она: "Ты меня и летом опозорил перед ней". Она возвращалась к инциденту, когда я ее якобы выгнал летом в Алматы", - рассказал подсудимый.

По его словам, Салтанат потеряла номерок, поэтому покинула концертный зал без верхней одежды. Она также заявила, что хочет уйти к брату. После они вместе пришли в "Гастроцентр", который находится недалеко от концертного зала.

"Мы зашли в ресторан. Мы зашли в VIP-зал № 5. Я сел напротив нее: "Объясни, что ты хочешь. Ты говорила, что ты больше не будешь в таких состояниях, убегать, неужели ты не можешь совладать с собой или объяснить, что тебя провоцирует". Мы заказали шампанское.

Я ее просто слушал, мы зашла в VIP-зал где-то в 21:30. Я три часа слушал ее претензии, обиды, основная суть - ты уехал без меня в Турцию, ты звонил, когда мы расставались в октябре, другим женщинам, летом в Алматы, ты выгнал меня из дома и тебя видели там, видели здесь. Я молча слушал, я думал, пусть выговорится.

Пока мы это выясняли, еще одну бутылку шампанского выпьет. У меня были ожидания, что она выпьет, расслабится, и инцидент будет исчерпан", - рассказал Бишимбаев.

Позже Салтанат, по словам Бишимбаева, позвонила Аида, сообщила, что концерт закончен.

"Я хотел уже уйти, я видел, что она не успокаивается. Я думал: если она уйдет сейчас к брату, пусть, я уже сам позвонил другому человеку. Заставить ее остаться я не могу. Я набрал человека, они сказали, что они поехали в какое-то увеселительное заведения, я думал, что присоединюсь к ним", - признался подсудимый.

Далее, по его словам, к 00:30 они уже прилично выпили. Потом Салтанат заказала такси, но не уехала - они, как рассказывает Бишимбаев, еще несколько часов разговаривали - сначала в холле ресторана, потом - на улице.

"Суть разговора - я пытался ее удержать и объяснить, что не надо рубить с плеча. Она продолжала нервничать про историю летом, историю в Турции и т.д. Один и тот же разговор повторялся на протяжении 5 часов", - заявил Бишимбаев.

Далее они, по его словам, пошли в сторону такси.

"Она стала агрессивнее, начала меня задевать. Она говорит: "Зачем ты хочешь меня удержать, просишь меня остаться, не ссориться?". Я говорю: "Я тебя люблю, сейчас ты уйдешь, через 2 дня опять будем примиряться, за эти 2 дня я буду гулять, ты ревновать опять, что я делал".

Она говорит: "А может, ты переживаешь, что ты мне столько подарков надарил, и не хочешь меня отпускать?". С этого началась более острая фаза конфликта. Я начал раздражаться: "Что ты несешь, при чем тут подарки, я хочу, чтобы ты не уходила". Она села в машину, она не собиралась уходить, она сделала вид, что уходит, а потом села в машину.

Она продолжила задевать меня: "Не переживай, я тебе все верну". Я говорил: "Опять ты хочешь эскалации, драку, только у меня к тебе просьба, давай без оскорблений и матов, и давай не будем вспоминать твои старые отношения". Потому что это две вещи, которыми она пыталась меня задеть и вывести из себя, зная, что мне это неприятно", - заявил подсудимый.

Далее Салтанат, по словам Бишимбаева, сорвала с себя кулон, который он ей подарил, и вернула ему, а он его выбросил. После они, как рассказывает Бишимбаев, немного успокоились и решили вернуться домой и даже сели в машину и уже выезжали с территории ресторана. Но в какой-то момент, как уверяет Бишимбаев, Салтанат решила вернуться в ресторан. В ресторане они взяли алкоголь и зашли в VIP-кабину №1.

"Мы были спокойны, после того, что мы все собрали, мы успокоились и мирно зашли. Мы зашли в VIP и снова началось. Снова тот же разговор, одна и та же тема. Я говорил: "Пошли домой". Но у нее вот эти обиды, еще час-полтора она говорила про летние события, про наше расставание. Я сидел и думал: пусть выскажется

Она перешла на крик. Там были маляры. Я говорю: "Если хочешь кричать, зайдем в туалет в VIP, а то там люди в зале". Мы сели на пол туалета", - рассказал Бишимбаев.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева - экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

На предварительном слушании Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные. А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений.

Судья Айжан Кульбаева не удовлетворила ходатайства адвокатов Бишимбаева, однако удовлетворила просьбу о проведении суда с участием присяжных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077940-o-sobytiyah-nezadolgo-do-smerti-nukenovoy-rasskazal-bishimbaev/

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