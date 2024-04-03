Как реагировали на рассказ Бишимбаева родные Салтанат Нукеновой (фото)

Экс-министр Куандык Бишимбаев рассказал в суде о событиях, предшествовавших смерти Салтанат Нукеновой. Родные Салтанат не могли сдержать эмоций, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время рассказа Куандыка Бишимбаева о событиях, предшествовавших смерти Салтанат Нукеновой, ее родные не могли сдержать эмоций.

Мать Салтанат Нукеновой не скрывала слез.

Во время заседания потерпевшему Айтбеку Амангельды стало плохо, судья Айжан Кульбаева предложила прервать заседание на 10 минут.

"Видимо, потерпевшему все-таки плохо, несмотря на то, что он держится. Перерыв на 10 минут" - сказала судья Айжан Кульбаева.

Родные Салтанат в зале суда. Скриншот: youtube.com/ҚР Жоғары Сот Кеңесі

Родные Салтанат в зале суда. Скриншот: youtube.com/ҚР Жоғары Сот Кеңесі

Родные Салтанат в зале суда. Скриншот: youtube.com/ҚР Жоғары Сот Кеңесі

Мать Салтанат Нукеновой. Скриншот: youtube.com/ҚР Жоғары Сот Кеңесі

Сегодня в Астане продолжается судебное заседание по делу о смерти Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых ее муж Куандык Бишимбаев и его брат.

Подсудимый Бишимбаев продолжил дачу показаний. Он рассказал, что происходило в день смерти Салтанат.

Он также заявил, что некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама.

Кроме того, сегодня судья Айжан Кульбаева заявила, что примет меры в отношении адвокатов Бишимбаева за то, что те пытались ввести суд в заблуждение.

На прошлом заседании, 1 апреля, Куандык Бишимбаев рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Рассказал он и о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.

Во время выступления Бишимбаева мать погибшей Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Ранее Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, выступающий потерпевшим по делу, также рассказал, что произошло в день смерти его сестры.

Он также показал в зале суда фото Салтанат Нукеновой с синяками на лице, заявил, что его сестра восемь раз пыталась уйти от Бишимбаева, не хотела официально регистрировать отношения с судимым экс-министром и планировала обратиться в полицию.

"Салтанат была замечательным человеком, она как астролог помогала девушкам, зачастую проводила бесплатные консультации, помогала им в сложные времена и это не один раз.

Она работала с благотворительными компаниями, где занималась привлечением финансирования для построения домов для малоимущих. Она выросла в хорошей семье, возможно, единственная ее ошибка была, что она поверила Куандыку, полюбила его", - заявлял Айтбек Амангельды.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.