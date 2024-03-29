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Брат Салтанат Нукеновой в суде показал ее фото с синяками на лице

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Брат Салтанат Нукеновой показывает ее фото
Брат Салтанат Нукеновой показывает ее фото. Скриншот: YouTube/Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

В Астане проходит судебный процесс над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. На суде были показаны фото избитой жены Бишимбаева - Салтанат, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде выступил единственный брат Салтанат - Айтбек Амангельды. На суде он рассказал, как Салтанат и Бишимбаев познакомились, а также озвучил некоторые подробности их семейной жизни, в частности, Айтбек рассказал о нескольких ссорах между Куандыком и Салтанат, свидетелями которых он стал.

Помимо этого, Айтбек Амангельды показал фотографии, на которых видно избитое лицо Салтанат. Эти снимки девушка сама отправила брату и попросила сохранить их. Было это еще в марте 2023 года.

Брат Салтанат Нукеновой показывает ее фото
Брат Салтанат Нукеновой показывает ее фото. Скриншот: YouTube/Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Брат Салтанат Нукеновой показывает ее фото
Брат Салтанат Нукеновой показывает ее фото. Скриншот: YouTube/Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева - экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

На предварительном слушании Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные. А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений.

Судья Айжан Кульбаева не удовлетворила ходатайства адвокатов Бишимбаева, однако удовлетворила просьбу о проведении суда с участием присяжных.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

На суде Бишимбаве еще раз заявил, что не признает вину в предъявленном ему обвинении. А второй подсудимый, Байжанов, заявил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2075202-fotografii-izbitoy-saltanat-nukenovoy-pokazali-v-sude/

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