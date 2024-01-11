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"Биться будем до конца": брат Салтанат Нукеновой исключил возможность примирения с Бишимбаевым

Опубликовано:

Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой
Айтбек Амангельды. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

Брат погибшей Салтанат Нукеновой в беседе с журналистами заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, передает сайт телеканала КТК.

Сегодня стало известно, что экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, подозреваемому в жестоком убийстве супруги Салтанат Нукеновой, продлили арест до 9 марта.

В начале этой недели адвокат семьи погибшей сообщила, что расследование по делу завершено. Позже информацию подтвердили полицейские. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В беседе с корреспондентами телеканала брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды заявил, что о примирении сторон не может быть и речи.

"Здесь не может быть никакой речи о примирении. Мне не на ногу наступили, чтобы прощать или даже задуматься о таком. Биться мы будем до конца. Мы потеряли самого близкого человека. Здесь мы уже не отступим", – заявил он.

Сообщается, что никто из родных погибшей не мог подумать, что их брак обернется страшной трагедией – по словам Айтбека Амангельды, в подобных ситуациях всегда есть "тревожные звоночки", которые их семья, к сожалению, не смогла распознать.

По информации телеканала, брат Салтанат ездил с ее подругами забирать вещи сестры из квартиры, где она проживала с Бишимбаевым.

"В подъезде нас встретили адвокаты Бишимбаева, два адвоката, которые начали ставить нам разнообразные условия. Мое присутствие их сильно напрягало. В итоге среди всех вещей мы не нашли никакие Салтины украшения, даже те, которые до брака были у нее, которые мы дарили", – цитирует телеканал Айтбека Амангельды.

В разговоре с телеканалом он добавил, что настаивает на том, чтобы суд проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

По информации телеканала, брат Салтанат – Айтбек Амангельды – признан единственным потерпевшим по делу о ее смерти. По словам мужчины, после трагедии родители не в состоянии присутствовать на судебных процессах и вникать в детали произошедшего.

Источник: КТК

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

Позже журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви. Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.

Кроме того, официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

К слову, адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявил он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055093-bitsya-budem-do-kontsa-brat-saltanat-nukenovoy-vyskazalsya-o-predstoyaschem-sude-nad-bishimbaevym/

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