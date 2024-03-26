Как будет проходить отбор присяжных по делу Бишимбаева, рассказали в суде Астаны

Отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева пройдет 27 марта в закрытом режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Верховного суда РК.

"27 марта в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоится закрытое судебное заседание, где пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу Куандыка Бишимбаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании будет сформирована коллегия присяжных заседателей в количестве 12 человек (10 основных и 2 запасных).

"Отбор проводится в закрытом судебном заседании для исключения возможности раскрытия личностей присяжных", - сообщили в суде.

Напомним, 11 и 12 марта в Астане состоялось предварительное слушание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой.

В первый день предварительного слушания прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.

Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные.

А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Судья Айжан Кульбаева не удовлетворила ходатайства адвокатов Бишимбаева.

Однако удовлетворила просьбу о проведении суда с участием присяжных.

Главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева назначено на 10:00 27 марта.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.