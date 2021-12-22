"Горько!": звезды Казахстана и России, которые вышли замуж и женились в этом году

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Уходящий год был благосклонен к тем, кто мечтал создать семью с любимым человеком. Множество представителей отечественного шоу-бизнеса нашли свое счастье и отпраздновали свадьбу. Предлагаем полюбоваться на этих счастливчиков и счастливиц, а также порадоваться за них.

Макпал Исабекова

Одной из тех, кто в этом году смог дождаться получения статуса замужней женщины, стала певица Макпал Исабекова. Еще в январе девушка обрадовала фанатов романтичным фото, на котором она прильнула к мужскому плечу. А спустя пару месяцев впервые опубликовала кадр с женихом и призналась, что он делает ее счастливой. Позже артистка рассказала о своем избраннике и показала переписку с ним.

Кроме того, Макпал поведала поклонникам удивительную историю своей любви. В начале мая певица и ее возлюбленный устроили обряд неке. А в июле они зарегистрировали свой брак и стали супругами перед лицом государства.

В октябре получилось так, что Ерке Есмахан случайно устроила "беташар" мужу Макпал Исабековой, которого публика до этого не видела.

Назым Абильдина

Телеведущая, певица и просто красавица Назым Абильдина в июле этого года стала, как она сама выразилась, "невестой лучшего мужчины" - девушке сделали предложение. Причем свою личную жизнь звезда держала в секрете, поэтому это известие стало полной неожиданностью для ее фанатов. В поисках самого красивого платья Назым поехала в элитный московский салон.

Любопытные поклонники стали интересоваться, когда состоится свадьба девушки, на что Абильдина дала ответ. А в начале осени артистка вышла замуж по мусульманским традициям и показала избранника.

Жанель Макажан и Абай Асылхан

Актриса Жанель Макажан тоже обрела счастье в объятьях любимого человека. Ее избранником стал актер Асылхан Толепов, который младше ее на восемь лет. В июле знаменитость показала, как для нее провели обряд "сырга салу". А свадьбу по мусульманским традициям влюбленные устроили незадолго до этого, позже они показали и сами кадры обряда. Жанель также поведала поклонникам, какие уроки усвоила после развода с первым мужем и как обрела счастье во втором браке.

Сам Абай Асылхан поделился рассказом, как сблизился с детьми жены и стал им папой.

Тамара Асар

В июле уходящего года стало известно, что отечественная певица Тамара Асар вышла замуж. На следующий день знаменитость показала своего новоиспеченного мужа, который оказался родом из России.

В начале сентября Асар стала мамой во второй раз. Ей устроили яркую выписку из роддома. А в октябре знаменитость провела обряд "қырқынан шығару".

Шахизада

В апреле певица 55-летняя Шахизада обрадовала фанатов новостью о том, что она вышла замуж по мусульманским обычаям, доказав, что любви все возрасты покорны. А через пару недель артистка улетела с мужем на отдых в Турцию - супруги побывали в Стамбуле, а уже потом отправились на берег Средиземного моря в Аланию.

Дидар Каден

В сентябре казахстанский актер и певец Дидар Каден дал понять, что теперь официально женат. А немногим позже опубликовал свои свадебные фотографии с красавицей-женой. Как оказалось, парень познакомился со своей избранницей, артисткой балета Лейлой, весной 2020 года во время карантина. Пара провстречалась год, после чего Каден сделал возлюбленной предложение.

Жания Джуринская

Актриса Жания Джуринская и Данияр Хизметов зарегистрировали брак еще в прошлом году. Но пышную свадьбу из-за ковидных ограничений смогли устроить лишь в этом.

Сначала это было торжество на двоих, которое сопровождалось красивой фотосессией. А затем пара закатила и роскошный той.

В начале декабря супруги объявили о долгожданной беременности.

Анастасия Макеева

Роман российской актрисы Анастасии Макеевой и ее избранника Романа Малькова был очень громким и скандальным - ведь мужчина бросил жену, с которой воспитывал четверых общих детей. Война между двумя соперницами продолжается и по сей день. Между тем, Мальков заявил, что давно не жил со своей женой и Макеева не виновата в распаде семьи.

Несмотря на постоянные публичные разборки, в мае Анастасия сообщила о том, что скоро собирается под венец с Романом. А уже через неделю после этого влюбленные устроили свадьбу под водой.

Недавно стало известно, что старший пасынок Макеевой остался жить с нею и отцом по решению суда.

Ольга Орлова

Буквально на днях 44-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж. Сразу после этого певица рассказала об отношениях с мужем. Кроме того, стало известно, что у супруга Орловой есть взрослая дочь.

Алина Астровская и Антон Лаврентьев

Ведущие трэвел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев тоже обрели личное счастье в этом году - в феврале стало известно, что они сочетались браком. Алина рассказала, что пышной свадьбы не было, влюбленные расписались в ЗАГСе в присутствии узкого круга гостей.

А еще Алина поведала о казусах на бракосочетании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947828-gorko-zvezdy-kazahstana-i-rossii-kotorye-vyshli-zamuzh-i-zhenilis-v-etom-godu/