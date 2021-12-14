"Может, пора жить дружно?": пасынок Макеевой остался жить с нею и отцом по решению суда

Анастасия Макеева с мужем и пасынком. Фото: instagram.com/makeevan

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева рассказала, что ее пасынок отныне будет жить с ними на законных основаниях. Она также предложила закончить войну с экс-супругой мужа. Между тем, Светлана Малькова заявила, что не получает алименты на детей, передает NUR.KZ.

Анастасия Макеева рассказала о завершении суда, по решению которого 16-летний Андрей теперь живет с ними на законных основаниях. Актриса призналась, что это стало подарком ко дню рождения ее пасынка.

"Жаль, что адвокаты той стороны красноречивы только в прямых эфирах в Инстаграм. Может, пора закончить вереницу глупых споров и жить дружно? Иначе с такими адвокатами только и придется работать на гонорар наших адвокатов.

Желаю всем целесообразности и разумности, и доброты тоже не помешает. Мое предложение о мире остается актуальным, а там уж как великодушия хватит - или снова принять это за издевку или все же увидеть резонность в доброжелательных отношениях", - написала Анастасия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса попросила принять ее пост, как призыв прекратить в этом году войну, а прессу продержать добром и не выдумывать эпитетов.

"Будьте хоть раз добрее и помогите склеить, а не разрушить. Денег вы и так своих уже заработали достаточно", - заявила она.

Между тем, на страничке экс-супруги Романа Малькова Светланы был опубликован новый пост. Мать четверых детей, отметила, что не получает алименты.

"Алименты на детей я не получаю уже в течение трех месяцев, хотя та сторона и даже не отец, а новая жена (страстно любящая детей и знающая, как их надо воспитывать) утверждает, что все выплачивает, поэтому летают они по всему миру!

Вроде дети у меня не от Макеевой, но подробности "уплаты" алиментов все узнают именно от нее. И даже я. Так вот, у Романа Малькова семь исполнительных производств! Но постановление о взыскании алиментов передано по месту работы плательщика!

И алименты с Романа Малькова должен удерживать генеральный директор Романа Малькова, то есть сам же Роман Мальков! Он же успешный бизнесмен, он же "отец года". Теперь вы понимаете, почему я их не получаю?" - поведала она.

Художница подчеркнула, что новая жена ее бывшего мужа благодаря ей хорошо изучит проблемы взыскания алиментов.

"Когда у нее будет трое-четверо детей (вы верите? Я - да!), страна ни разу не услышит от нее ни одного слова жалобы - ни на ТВ, ни в глянцевом журнале, ни в Инстаграме! Она не скажет ни одного плохого слова о бывшем муже (ну как обычно) и будет трудолюбиво содержать детей сама!" - заявила Светлана.

Напомним, муж Анастасии Макеевой потребовал от бывшей жены алименты на 16-летнего сына. Актриса сообщила, что они с мужем приобрели двухуровневую квартиру в Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946915-mozhet-pora-zhit-druzhno-pasynok-makeevoy-ostanetsya-zhit-s-neyu-i-ottsom-po-resheniyu-suda/