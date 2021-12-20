"Умница и красавица": Ольга Орлова рассказала, что у ее мужа есть взрослая дочь

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова рассказала своим подписчикам о том, что у ее супруга есть дочь. Артистка также поведала, как муж относится к ее собакам, которых она считает своей семьей, передает NUR.KZ.

В начале декабря 44-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова сообщила о том, что вышла замуж. Церемония бракосочетания прошла тихо и скромно, без участия гостей.

Артистка призналась, что они с супругом долго друг друга искали и счастливы вместе. После замужества Ольга стала более активной в Instagram, она то и дело делится подробностями семейной жизни. На этот раз она снова ответила на вопросы подписчиков. Орлова сообщила, что у его мужа есть дочь.

"У него взрослая дочь. Умница и красавица", - написала она.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Ранее актриса уже говорила, что они с мужем собираются переехать в новый дом, который сейчас строится. Подписчики поинтересовались, возьмет ли знаменитость своих собак с собой. Артистка отметила, что питомцы - это ее семья, с которой она не разлучится. К тому же избранник Ольги узнал о том, что у нее есть "хвостатые домочадцы" еще на первом свидании.

"Мы ужинали вдвоем и рассказывали друг другу о себе. О том, чем занимаемся и так далее", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947579-umnitsa-i-krasavitsa-olga-orlova-rasskazala-chto-u-ee-muzha-est-vzroslaya-doch/