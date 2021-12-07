"Мы слишком долго друг друга искали": Ольга Орлова рассказала об отношениях с мужем

Ольга Орлова с супругом. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова, которая недавно сообщила, что вышла замуж, рассказала о своем муже и отношениях в их новоиспеченной семье. Певица отмечает, что у них нет времени на ссоры, поскольку они друг друга долго искали, передает NUR.KZ.

44-летняя Ольга Орлова сообщила, что "тайно" вышла замуж. На церемонию бракосочетания влюбленные никого не приглашали и провели торжественные минуты вдвоем. Артистка отметила, что встретила мужчину своей мечты.

Ольга решила ответить на многочисленные вопросы своих подписчиков. На вопрос, знал ли ее будущий муж, что она медийная личность, Орлова ответила утвердительно.

"Узнал. И это его лишь тормозило подойти быстрее. Но через полтора часа он все же решился", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Певица оставила свою фамилию после заключения брака. Она заявила, что регистрация была очень важна как для нее, так и для ее избранника, который старше Ольги на десять лет.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Влюбленные пока живут в доме Орловой, но после собираются переехать в новый дом, который строится.

Телеведущая также призналась, что с мужем они живут очень дружно. Ссор и недопониманий между ними нет.

"Мы слишком долго друг друга искали. Да и поводов нет", - отметила она.

Отметим, что для Ольги Орловой это второй брак. Она была замужем за бизнесменом Александром Кармановым, от которого имеет сына.

Ольга Орлова с супругом. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945745-my-slishkom-dolgo-drug-druga-iskali-olga-orlova-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-muzhem/