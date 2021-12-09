"Мы так тебя ждем, солнышко": Жания Джуринская объявила о долгожданной беременности (фото)

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская объявила о долгожданной беременности. По ее словам, она даже не ожидала, что это такое счастье - ожидать ребенка от любимого человека, передает NUR.KZ.

Счастливую для их семьи новость Жания озвучила в Instagram.

"Даже не представляла, какое это счастье - ждать ребенка от самого любимого человека. Мы так тебя ждем, солнышко наше, сердечко мое. Ворвался в мою жизнь и окунул меня в любви Данияр Хизметов. Я все расскажу позже, что было, когда узнали, какие эмоции и так далее", - написала будущая мамочка.

На опубликованном кадре актриса лежит вместе с супругом, в ее руках снимок с УЗИ, на котором уже виден будущий малыш.

Поклонники Джуринской разделили радость вместе с ней.

"Супер, молодцы, очень рада за вас", "Мои поздравления. Ура!", "Поздравляю вас, дорогие вы наши!", "Поздравляю, по вчерашнему фото было видно, что вы ждете ребенка", "Будет очень красивый малыш", "Лучшая новость уходящего года", "Отличная новость. Я так рада за вас", - прокомментировали подписчики ее пост.

Напомним, ранее Джуринская рассказала о посещении ЭКО-центра после полугода бесплодия. По словам актрисы, врачи над ними лишь посмеялись. Она также призналась, что мечтает о ребенке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946181-my-tak-tebya-zhdem-solnyshko-zhaniya-dzhurinskaya-obyavila-o-dolgozhdannoy-beremennosti-foto/