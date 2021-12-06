"Тихо, скромно, вдвоем": 44-летняя экс-солистка группы "Блестящие" вышла замуж

Ольга Орлова с супругом. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова сообщила о том, что вышла замуж. Она отметила, что церемония бракосочетания прошла скромно, без участия гостей, передает NUR.KZ.

О "тайном" заключении брака 44-летняя Ольга Орлова сообщила своим подписчикам в Instagram.

"Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня.

27.09.2021. Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!

Я очень счастлива!!! И хочу поделиться этим счастьем с вами! P.S. Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!" - написала Ольга (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Звездные коллеги - Кристина Орбакайте, Николай Басков, Ида Достман, Яна Поплавская и другие, а также многочисленные фанаты пожелали счастья молодоженам.

"Поздравляем, Оленька!", "Какие красивые", "Шикарная пара", "Абсолютного счастья вам!", "Мы очень рады за тебя", "Счастья вам каждый день и каждый час", "Очень приятный мужчина, глаза добрые", - отметили они.

Отметим, что Ольга Орлова была замужем за бизнесменом Александром Кармановым, в 2004 году их брак распался. У экс-супругов есть сын Артем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945394-tiho-skromno-vdvoem-44-letnyaya-eks-solistka-gruppy-blestyaschie-vyshla-zamuzh/