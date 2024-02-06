Новые министры Казахстана: кто вошел в состав правительства страны (фото)
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Сегодня в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова – сколько "новичков" в нынешнем правительстве Казахстана, в материале NUR.KZ.
В новом правительстве Казахстана из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине: премьер-министр и 4 министра.
Формирование нового правительства началось с назначения премьер-министра – им стал Олжас Бектенов, который перешел на эту должность из Администрации президента.
"Старый" состав нового правительства
Далее, согласно Конституции, президент Касым-Жомарт Токаев сам назначил главу МИД, МВД и МО - все трое глав этих министерств сохранили свои должности.
Министром иностранных дел переназначен Мурат Нуртлеу.
Министром внутренних дел переназначен Ержан Саденов.
Министром обороны переназначен Руслан Жаксылыков.
Далее министры назначались с одобрения мажилиса.
Первым заместителем премьер-министра переназначили Романа Скляра, таким образом он остался на прежней должности.
Заместителем премьер-министра и руководителем Аппарата правительства снова стал Галымжан Койшыбаев, он тоже перешел из "старого" состава правительства.
Заместителем премьера переназначена Тамара Дуйсенова, она сохранила свою должность в новом кабмине.
Заместителем министра переназначен Серик Жумангарин.
Министром юстиции переназначен Азамат Ескараев, он сохранил свой пост.
Министром энергетики вновь стал Алмасадам Саткалиев.
Министром сельского хозяйства переназначили Айдарбека Сапарова.
Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности снова стал Багдат Мусин.
Министром просвещения остался Гани Бейсембаев.
Министром экологии и природных ресурсов переназначен Ерлан Нысанбаев.
Министром науки и высшего образования снова стал Саясат Нурбек.
Министром водных ресурсов и ирригации остался Нуржан Нуржигитов.
Министром культуры и информации продолжит работать Аида Балаева.
Министром туризма и спорта снова назначен Ермек Маржикпаев.
Министром транспорта переназначен Марат Карабаев.
Министром труда и социальной защиты населения продолжит работать Светлана Жакупова.
Министром промышленности и строительства снова стал Канат Шарлапаев.
Министром торговли и интеграции переназначен Арман Шаккалиев.
Новые министры Казахстана
Министром финансов стал Мади Такиев - это новый член кабмина, ранее он был председателем комитета по финансам и бюджету в мажилисе.
В "старом" правительстве должность главы Минфина с должностью зампремьера совмещал Ерулан Жамаубаев.
Министром здравоохранения стала Акмарал Альназарова, ранее она была депутатом Сената.
До отставки правительства министром здравоохранения была Ажар Гиният.
Министром чрезвычайных ситуаций стал Чингис Аринов. На пост министра он перешел из СГО - Аринов был замначальника Службы государственной охраны РК - начальником Службы охраны Президента РК.
В "старом" правительстве главой МЧС был Сырым Шарипханов.
Министром национальной экономики и новым заместителем премьер-министра стал Нурлан Байбазаров. Ранее он был председателем правления АО «НУХ "Байтерек".
Прежним главой МНЭ был Алибек Куантыров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059462-novye-ministry-kazahstana-kto-voshel-v-sostav-pravitelstva-strany-foto/