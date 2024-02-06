Новые министры Казахстана: кто вошел в состав правительства страны (фото)

Сегодня в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова – сколько "новичков" в нынешнем правительстве Казахстана, в материале NUR.KZ.

В новом правительстве Казахстана из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине: премьер-министр и 4 министра.

Формирование нового правительства началось с назначения премьер-министра – им стал Олжас Бектенов, который перешел на эту должность из Администрации президента.

Олжас Бектенов. Фото: gov.kz

"Старый" состав нового правительства

Далее, согласно Конституции, президент Касым-Жомарт Токаев сам назначил главу МИД, МВД и МО - все трое глав этих министерств сохранили свои должности.

Министром иностранных дел переназначен Мурат Нуртлеу.

Мурат Нуртлеу. Фото: Акорда

Министром внутренних дел переназначен Ержан Саденов.

Ержан Саденов. Фото: polisia.kz

Министром обороны переназначен Руслан Жаксылыков.

Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба МО РК

Далее министры назначались с одобрения мажилиса.

Первым заместителем премьер-министра переназначили Романа Скляра, таким образом он остался на прежней должности.

Роман Скляр. Фото: Акорда

Заместителем премьер-министра и руководителем Аппарата правительства снова стал Галымжан Койшыбаев, он тоже перешел из "старого" состава правительства.

Галымжан Койшыбаев. Фото: пресс-служба МИД РК

Заместителем премьера переназначена Тамара Дуйсенова, она сохранила свою должность в новом кабмине.

Тамара Дуйсенова. Фото: Акорда

Заместителем министра переназначен Серик Жумангарин.

Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Министром юстиции переназначен Азамат Ескараев, он сохранил свой пост.

Азамат Ескараев. Фото: primeminister.kz

Министром энергетики вновь стал Алмасадам Саткалиев.

Алмасадам Саткалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Министром сельского хозяйства переназначили Айдарбека Сапарова.

Айдарбек Сапаров. Фото: gov.kz

Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности снова стал Багдат Мусин.

Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министром просвещения остался Гани Бейсембаев.

Ғани Бейсембаев. Фото: primeminister.kz

Министром экологии и природных ресурсов переназначен Ерлан Нысанбаев.

Ерлан Нысанбаев. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Министром науки и высшего образования снова стал Саясат Нурбек.

Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Министром водных ресурсов и ирригации остался Нуржан Нуржигитов.

Нуржан Нуржигитов. Фото: gov.kz

Министром культуры и информации продолжит работать Аида Балаева.

Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

Министром туризма и спорта снова назначен Ермек Маржикпаев.

Ермек Маржикпаев. Фото: instagram.com/ermek_marzhyqpaev

Министром транспорта переназначен Марат Карабаев.

Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Министром труда и социальной защиты населения продолжит работать Светлана Жакупова.

Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Министром промышленности и строительства снова стал Канат Шарлапаев.

Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев. Фото: primeminister.kz

Министром торговли и интеграции переназначен Арман Шаккалиев.

Арман Шаккалиев. Фото: gov.kz

Новые министры Казахстана

Министром финансов стал Мади Такиев - это новый член кабмина, ранее он был председателем комитета по финансам и бюджету в мажилисе.

В "старом" правительстве должность главы Минфина с должностью зампремьера совмещал Ерулан Жамаубаев.

Мади Такиев. Фото: Акорда

Министром здравоохранения стала Акмарал Альназарова, ранее она была депутатом Сената.

До отставки правительства министром здравоохранения была Ажар Гиният.

Акмарал Альназарова. Фото: пресс-служба сената парламента Казахстана

Министром чрезвычайных ситуаций стал Чингис Аринов. На пост министра он перешел из СГО - Аринов был замначальника Службы государственной охраны РК - начальником Службы охраны Президента РК.

В "старом" правительстве главой МЧС был Сырым Шарипханов.

Шыңғыс Әрінов. Фото: akorda.kz

Министром национальной экономики и новым заместителем премьер-министра стал Нурлан Байбазаров. Ранее он был председателем правления АО «НУХ "Байтерек".

Прежним главой МНЭ был Алибек Куантыров.