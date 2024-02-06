Галымжан Койшыбаев стал заместителем премьер-министра

Галымжана Койшыбаева назначили заместителем премьер-министра. Наряду с этим он будет руководить Аппаратом правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", – говорится в официальном Telegram-канале Акорды.