Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Галымжан Койшыбаев стал заместителем премьер-министра

Опубликовано:

Руководитель канцелярии премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев
Галымжан Койшыбаев. Фото: пресс-служба МИД РК

Галымжана Койшыбаева назначили заместителем премьер-министра. Наряду с этим он будет руководить Аппаратом правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", – говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059460-galymzhan-koyshybaev-vozglavil-apparat-pravitelstva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.