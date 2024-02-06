Галымжан Койшыбаев стал заместителем премьер-министра
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Галымжана Койшыбаева назначили заместителем премьер-министра. Наряду с этим он будет руководить Аппаратом правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Указом главы государства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан", – говорится в официальном Telegram-канале Акорды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059460-galymzhan-koyshybaev-vozglavil-apparat-pravitelstva/