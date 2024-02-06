Тамара Дуйсенова осталась зампремьер-министра Казахстана

Тамара Дуйсенова осталась заместителем премьер-министра Казахстана. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта правительства, Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР (ныне – Туркестанская область)

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

С 1988 по 2022 годы в разное время в числе прочих занимала должности:

учителя средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области;

советника главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области;

заместителя акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области;

первого заместителя акима города Шымкента Южно-Казахстанской области;

вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана;

ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана;

министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

секретаря партии "Нур Отан";

внештатного советника президента Казахстана;

помощника президента – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

С 11 апреля 2022 года Тамара Дуйсенова занимала должность министра труда и социальной защиты населения РК.

С 8 июня 2023 года – заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК.

2 сентября 2023 года была назначена заместителем премьер-министра РК. От должности министра труда и соцзащиты ее освободили.

В рамках должностных обязанностей координирует вопросы:

развитие образования и науки, здравоохранение, социальная модернизация и социальная политика;

вопросы занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, молодежной и семейной политики, а также межконфессионального и межэтнического согласия;

развитие культуры и спорта, государственного языка, демографической и миграционной политики;

программа "Ауыл аманаты".

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

В новом кабмине свои посты сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алматсадам Саткалиев.

Новым министром финансов стал Мади Такиев.

Галымжан Койшыбаев и Серик Жумангарин остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Между тем Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев.