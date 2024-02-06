Аида Балаева осталась на посту министра культуры и информации

Аида Балаева была переназначена на должность министра культуры и информации – данный пост она занимает с сентября прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром культуры и информации Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Напомним, что вчера правительство Казахстана ушло в отставку. А сегодня пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК.

Наряду с этим свои посты в правительстве сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, глава МСХ Айдарбек Сапаров, глава Минцифры Багдат Мусин, министр просвещения Гани Бейсембаев, министр науки Саясат Нурбек.

В свою очередь на посту министра экологии остался Ерлан Нысанбаев.

Галымжан Койшыбаев и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Между тем Администрацию президента с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев. А новым министром финансов стал Мади Такиев.

Кроме того, главой Минздрава Токаев назначил Акмарал Альназарову – она заменила Ажар Гиният, а главой МЧС стал Чингис Аринов, заменив на данном посту Сырыма Шарипханова. Нурлан Байбазаров стал новым главой Миннацэкономики.

Также завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Добавим, на сайте ИПС "Параграф" говорится, что Аида Галымовна родилась 4 июля 1974 года в Алматинской области. В 2000 году окончила Алматинский государственный университет имени Абая, в 2007 году – Казахский национальный аграрный университет.

Трудовой путь начала в 1999 году.

С 2006 по 2008 год возглавляла департамент внутренней политики Алматы.

С 2008 по 2010 год – директор департамента, начальник управления внутренней политики Астаны.

С 2010 по 2014 год – замакима Астаны.

С 2014 по 2019 год – заведующая отделом внутренней политики Администрации президента.

С 2019 по 2020 год – помощник президента – заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

С 2021 по 2022 год – министр информации и общественного развития.

С 2022 по 2023 год – замглавы Администрации президента.