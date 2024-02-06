Арман Шаккалиев снова назначен министром торговли и интеграции

Арман Шаккалиев переназначен на пост министра торговли и интеграции РК. Он занимает эту должность с сентября 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен министром торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте правительства, Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Карагандинской области.

Окончил Евразийский университет им. Л. Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.

Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом в ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области.

С 2001 по 2004 год работал на руководящих позициях в Агентстве по реорганизации и ликвидации предприятий, Агентстве по государственным материальным резервам, Министерстве государственных доходов.

В 2004-2006 годы работал директором РГП "Казахстанский институт метрологии".

В 2006-2007 годы — заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК.

В 2007-2008 годы работал в должности директора Департамента политики управления государственными активами Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2008 по 2016 год занимал должность генерального директора РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации".

В 2016-2018 годы — директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

В 2018 году был назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

В 2020-2022 годы являлся членом коллегии ЕЭК от РК, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

С октября 2022 года — первый заместитель министра торговли и интеграции РК.

2 сентября 2023 года указом президента РК был назначен министром торговли и интеграции РК.

Напомним, завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.