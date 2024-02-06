Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Арман Шаккалиев снова назначен министром торговли и интеграции

Опубликовано:

Арман Шаккалиев
Арман Шаккалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Арман Шаккалиев переназначен на пост министра торговли и интеграции РК. Он занимает эту должность с сентября 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен министром торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте правительства, Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Карагандинской области. 

Окончил Евразийский университет им. Л. Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.

Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом в ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области. 

С 2001 по 2004 год работал на руководящих позициях в Агентстве по реорганизации и ликвидации предприятий, Агентстве по государственным материальным резервам, Министерстве государственных доходов. 

В 2004-2006 годы работал директором РГП "Казахстанский институт метрологии". 

В 2006-2007 годы — заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК. 

В 2007-2008 годы работал в должности директора Департамента политики управления государственными активами Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2008 по 2016 год занимал должность генерального директора РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации". 

В 2016-2018 годы — директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

В 2018 году был назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

В 2020-2022 годы являлся членом коллегии ЕЭК от РК, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

С октября 2022 года — первый заместитель министра торговли и интеграции РК.

2 сентября 2023 года указом президента РК был назначен министром торговли и интеграции РК.

Напомним, завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059505-arman-shakkaliev-snova-naznachen-ministrom-torgovli-i-integratsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.