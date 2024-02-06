Руслан Жаксылыков сохранил пост министра обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Руслана Жаксылыкова на пост министра обороны РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта Минобороны, Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в городе Каскелен, Алматинской области.

После окончания средней школы поселка им. Кирова Каскеленского района Алматинской области в 1983 году поступил в Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, которое окончил в 1987 году.

В 1996 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки. В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации.

В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва. С 1987 по 2006 года проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения внутренних войск МВД Казахстана.

С 2006 по 2007 года является заместителем командующего внутренними войсками МВД Казахстана.

С 2007 по 2008 года – первый заместитель командующего внутренними войсками – начальник Главного штаба внутренних войск МВД РК.

С 4 сентября 2008 года Жаксылыков стал командующим внутренними войсками МВД РК.

С 22 января 2013 года – главнокомандующий внутренними войсками МВД РК. С 24 апреля 2014 года – главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

С 29 сентября 2021 года по январь 2022 года занимал должность заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана.

В январе 2022 года Жаксылыков был назначен министром обороны РК. Также был переназначен на эту должность в апреле прошлого года.

Напомним, также после вчерашней отставки правительства свои должности в новом кабмине сохранили министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и министр внутренних дел Ержан Саденов.

Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов.