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Серик Жумангарин сохранил пост зампремьера

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Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Серик Жумангарин сохранил пост заместителя премьер-министра – соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

"Указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Данный пост Серик Макашевич занимает с сентября прошлого года.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. А сегодня пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК.

Наряду с этим свои посты в правительстве сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев. Галымжан Койшыбаев и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Между тем Администрацию президента с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев. А новым министром финансов стал Мади Такиев.

Также завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Добавим, на сайте ИПС "Параграф" говорится, что Жумангарин Серик Макашевич родился 22 июля 1969 года в Актобе.

В 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности "Теплофизика", в 1997 году – Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова.

В 2013 году получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.

Трудовой путь начал в 1993 году.

С 2013 по 2014 год – вице-министр регионального развития.

С 2014 по 2017 год возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики.

С 2017 по 2019 год – вице-министр национальной экономики.

С 2019 по 2020 год – министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

С 2020 по 2022 год – председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

С 2022 по 2023 год – зампремьер-министра – министр торговли и интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059416-serik-zhumangarin-sohranil-post-zampremera/

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