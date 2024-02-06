Ермек Маржикпаев сохранил пост министра туризма и спорта

Ермека Маржикпаева переназначили на должность главы Минтуризма и спорта РК. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее он уже возглавлял ведомство с сентября 2023 года.

По данным с официального сайта правительства, Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Целинограде. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, Университет "Туран", Кокшетауский университет.

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры.

В 1992-1993 годах – учитель в СШ пос. Боровое Акмолинской области.

В 1993-1994 годах – директор МЧП "Шонай".

В 1994-2008 годах – директор ТОО "Береке-Бурабай".

В 2008-2012 годах – аким Аршалынского района Акмолинской области.

В 2012-2013 годах – аким Зерендинского района Акмолинской области.

В 2013-2014 годах – заместитель акима Акмолинской области.

В 2014-2015 годах – Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2015-2019 годах – аким города Кокшетау Акмолинской области.

С марта 2019 года по сентябрь 2023 был акимом Акмолинской области.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

В новом кабмине свои посты сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алматсадам Саткалиев. Багдат Мусин остался на посту главы МЦРИАП, Гани Бейсембаев – главы Минпросвещения, а Саясат Нурбек – Миннауки и высшего образования. Ерлан Нысанбаев вновь возглавил Министерство экологии и природных ресурсов, а Нуржан Нуржигитов – Министерство водных ресурсов и ирргации.

Кроме того, на прежней должности остались министр культуры и информации Аида Балаева и министр транспорта Марат Карабаев.

Нурлана Байбазарова назначили на должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики.

Галымжан Койшыбаев, Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Новым министром финансов стал Мади Такиев. Также руководитель сменился в Минздраве – новым министром стала Акмарал Альназарова. Чингис Аринов был назначен министром по ЧС вместо Сырыма Шарипханова.

Между тем Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев.