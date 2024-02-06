Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана

Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Мади Такиев был назначен министром финансов Казахстана вместо Ерулана Жамаубаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Такиев Мади Токешович назначен министром финансов Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

С марта 2023 года Мади Такиев являлся депутатом мажилиса парламента РК VII созыва, председателем Комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК, членом фракции партии Amanat в мажилисе.

Об этом говорится на официальном сайте палаты.

Также сообщается, что Такиев родился 1 апреля 1978 года в селе Баканас Балхашского района Алматинской области.

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности "Юриспруденция".

В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права Министерства науки – Академии наук РК.

В 2000-2008 годах был инспектором, ведущим, главным налоговым инспектором, начальником отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по городу Алматы.

В 2008-2009 годах – начальник Управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области.

В 2009-2012 годах – заместитель начальника Налогового департамента по г. Алматы.

В 2012-2013 годах – начальник управления Налогового комитета МФ РК.

В 2013-2014 годах – директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

В 2014 году был главным консультантом Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

В 2014-2017 годах – руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области.

В 2017-2019 годах – директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2019-2020 годах – вице-министр национальной экономики РК.

В 2020-2023 годах – заведующий отделом Социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

В новом кабмине свои посты сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алматсадам Саткалиев.

Галымжан Койшыбаев, Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Между тем Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев.