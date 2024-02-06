Багдат Мусин остался на посту главы МЦРИАП

Багдата Мусина переназначили на должность главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Должность главы МЦРИАП Мусин занимает с сентября 2020 года. С тех пор его переназначали дважды – в январе 2022 года и в апреле прошлого года.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. А сегодня пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК.

Наряду с этим свои посты в правительстве сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, глава МСХ Айдарбек Сапаров.

Галымжан Койшыбаев и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Между тем Администрацию президента с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев. А новым министром финансов стал Мади Такиев.

Кроме того, главой Минздрава Токаев назначил Акмарал Альназарову – она заменила Ажар Гиният, а главой МЧС стал Чингис Аринов, заменив на данном посту Сырыма Шарипханова.

Также завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Мусин Багдат Батырбекович родился 3 марта 1983 года в Экибастузе.

В 2004 году окончил Университет Сулеймана Демиреля по специальности "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники". В 2006 году – Казахский институт правоведения и международных отношений.

Трудовой путь начал в 2004 году.

С 2014 по 2017 год был председателем правления АО "Казпочта".

С 2017 по 2018 год – глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

С 2018 по 2019 год – зампредседателя правления строительного холдинга Bi Group, глава корпоративного венчурного фонда.

В 2020 году был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям, а также первым замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.