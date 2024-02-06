Указом президента Касым-Жомарта Токаева Романа Скляра переназначили на должность первого заместителя премьер-министра . Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Указом главы государства Скляр Роман Васильевич назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По информации на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, Скляр Роман Васильевич родился 8 мая 1971 года в городе Павлодаре.

Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ "Экибастузуглеавтоматика".

В 1989-1990 годах — монтажник Экибастузского разрезостроительного управления производственно-монтажного управления "Казпромтехмонтаж".

С 1990 года был инженером по технике безопасности совместного советско-западно-германского предприятия "Вахинвест" Павлодара.

В 1990-1999 годах — начальник коммерческого отдела, заместитель директора, генеральный директор ТОО "Ансат-Павлодар".

В 1999-2002 годах — директор ТОО "Тыныс" в Павлодаре.

С 2002 по 2003 год — начальник отдела управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по Павлодарской области.

В 2003-2005 годах — заместитель начальника управления коммунальной собственностью города Павлодара.

С января 2005 года — главный инспектор акима Павлодарской области.

С апреля 2005 года стал руководителем аппарата акима города Павлодара.

С 2006 года — заместитель акима города Павлодара.

В 2006-2007 годах — заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны.

В 2007-2008 годах — директор департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны.

С 2008 по 2010 год — заместитель акима Павлодарской области.

В 2010-2011 годах — первый заместитель акима Павлодарской области.

С 2011 по 2013 год — вице-министр транспорта и коммуникаций.

В 2014-2016 годах — вице-президент АО "Казахстан Темир Жолы".

В 2016 году стал депутатом мажилиса парламента РК, председателем Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента РК.

С мая 2016 года — вице-министр национальной экономики.

В 2016-2019 годах — первый вице-министр по инвестициям и развитию.

С февраля по сентябрь 2019 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

18 сентября 2019 года – заместитель премьер-министра РК. 18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.

11 января 2022 года был назначен первым заместителем премьер-министра РК.

3 апреля 2023 года он был переназначен на пост первого заместителя премьер-министра страны.

Вчера Скляр стал исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана.