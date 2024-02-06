Акмарал Альназарова стала новым министром здравоохранения. С 2020 года она была депутатом сената от Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну министром здравоохранения Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. А сегодня пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК.

Наряду с этим свои посты в правительстве сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, глава МСХ Айдарбек Сапаров.

Галымжан Койшыбаев и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Между тем Администрацию президента с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев. А новым министром финансов стал Мади Такиев.

Также завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.