Указом президента Касым-Жомарта Токаева Ержан Саденов вновь назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Указом Главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении".

Ранее Ержан Саденов занял пост министра внутренних дел Казахстана 2 сентября 2023 года.

По информации официального сайта МВД РК, Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года в селе Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В 1993 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова, в 1998 году - Карагандинскую высшую школу КНБ РК.

Карьера

В 1993-1994 гг. - оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области.

В 1994-1995 гг. - старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО.

В 1995-1996 гг. - начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД Усть-Каменогорска.

В 1996 году - начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по Усть-Каменогорску.

В 1996-1997 гг. - заместитель начальника отдела ГСК по Серебрянску УГСК по ВКО.

В 1997-1998 гг. - начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО.

26.02.1998 - 19.05.1998 гг. - начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО.

19.05.1998 - 01.07.1998 гг. находился в распоряжении УВД ВКО.

01.07.1998 - 17.02.2000 гг. - начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО.

17.02.2000 - 13.02.2004 гг. - начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО.

13.02.2004 - 27.09.2006 гг. - начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО.

27.09.2006 - 02.06.2008 гг. - начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО.

02.06.2008 - 05.05.2009 гг. - начальник ОВД Риддера.

05.05.2009 - 22.08.2009 гг. - начальник УВД Усть-Каменогорска.

22.08.2009 - 22.01.2013 гг. - первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области.

22.01.2013 - 10.03.2015 гг. - начальник Департамента МВД РК.

10.03.2015 - 18.03.2015 гг. - исполняющий обязанности начальника ДВД на транспорте.

18.03.2015 - 03.06.2016 гг. - начальник ДВД на транспорте.

03.06.2016 - апрель 2019 гг. - начальник ДП Акмолинской области.

24.04.2019 - 26.01.2022 гг. - начальник ДП Нур-Султана.

С 26 января 2022 года до сентября 2023 года был заместителем министра внутренних дел РК.

Со 2 сентября 2023 года занимает пост министра внутренних дел РК.