Ержан Саденов вновь назначен министром внутренних дел
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Указом президента Касым-Жомарта Токаева Ержан Саденов вновь назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.
"Указом Главы государства Саденов Ержан Сапарбекович назначен Министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении".
Ранее Ержан Саденов занял пост министра внутренних дел Казахстана 2 сентября 2023 года.
По информации официального сайта МВД РК, Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года в селе Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
В 1993 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова, в 1998 году - Карагандинскую высшую школу КНБ РК.
Карьера
В 1993-1994 гг. - оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области.
В 1994-1995 гг. - старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО.
В 1995-1996 гг. - начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД Усть-Каменогорска.
В 1996 году - начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по Усть-Каменогорску.
В 1996-1997 гг. - заместитель начальника отдела ГСК по Серебрянску УГСК по ВКО.
В 1997-1998 гг. - начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО.
26.02.1998 - 19.05.1998 гг. - начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО.
19.05.1998 - 01.07.1998 гг. находился в распоряжении УВД ВКО.
01.07.1998 - 17.02.2000 гг. - начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО.
17.02.2000 - 13.02.2004 гг. - начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО.
13.02.2004 - 27.09.2006 гг. - начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО.
27.09.2006 - 02.06.2008 гг. - начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО.
02.06.2008 - 05.05.2009 гг. - начальник ОВД Риддера.
05.05.2009 - 22.08.2009 гг. - начальник УВД Усть-Каменогорска.
22.08.2009 - 22.01.2013 гг. - первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области.
22.01.2013 - 10.03.2015 гг. - начальник Департамента МВД РК.
10.03.2015 - 18.03.2015 гг. - исполняющий обязанности начальника ДВД на транспорте.
18.03.2015 - 03.06.2016 гг. - начальник ДВД на транспорте.
03.06.2016 - апрель 2019 гг. - начальник ДП Акмолинской области.
24.04.2019 - 26.01.2022 гг. - начальник ДП Нур-Султана.
С 26 января 2022 года до сентября 2023 года был заместителем министра внутренних дел РК.
Со 2 сентября 2023 года занимает пост министра внутренних дел РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059392-erzhana-sadenova-naznachili-ministrom-vnutrennih-del/