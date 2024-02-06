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Азамат Ескараев сохранил пост министра юстиции

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Азамат Ескараев
Азамат Ескараев. Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Азамат Ескараев вновь назначен министром юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевича назначен министром юстиции Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Карьера

В 2000-2002 годах - главный специалист департамента законодательства Министерства юстиции.

В 2002-2003 годах - начальник отдела; начальник управления департамента законодательства Министерства юстиции.

В 2003-2005 годах - начальник управления департамента подзаконных актов Министерства юстиции.

В 2005-2006 годах - главный инспектор акима Алматы.

В 2006-2007 годах - главный менеджер департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына".

В 2007 году - консультант по правовым вопросам; ведущий специалист Департамента внутренней администрации Министерства юстиции.

В 2007-2008 годах - помощник министра юстиции.

В 2008-2009 годах - директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции.

В 2009-2014 годах - директор департамента законодательства Министерства юстиции.

В 2014-2019 годах - заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии премьер-министра.

С июля 2019 года - заведующий юридическим отделом Канцелярии премьер-министра.

4 января 2023 года она был назначен министром юстиции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059393-eskaraev-azamat-naznachen-ministrom-yustitsii/

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