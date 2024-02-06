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Токаев оставил на посту министра труда и соцзащиты Светлану Жакупову

Опубликовано:

Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Светлана Жакупова вновь назначена министром труда и социальной защиты населения Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Телеграм-канал Акорду.

"Назначить Жакупову Светлану Кабыкеновну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области.

Окончила Целиноградский государственный педагогический институт, Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем Каройской средней школы Карагандинской области.

В 1991-1995 годах — учитель математики средней школы в Целинограде. 

В 1997-2008 годах работала старшим, главным специалистом, начальником отдела, заместителем директора, директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".

С 2008 по 2011 годы занимала должность директора Департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН.

В 2011-2013 годы руководила программой Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".

В 2013-2019 годах — заместитель министра труда и социальной защиты населения РК.

В 2020 году назначена на должность заместителя генерального директора государственного фонда социального страхования МТСЗН. 

С 2020 по 2023 год являлась Национальным экспертом по вопросам социального развития Программы развития ООН.

С июня 2023 года — уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК. 

2 сентября 2023 года указом президента РК была назначена министром труда и социальной защиты населения РК. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059501-tokaev-ostavil-na-postu-ministra-truda-svetlanu-zhakupovu/

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