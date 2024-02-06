Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов
Опубликовано:
На пост премьер-министра Казахстана назначен Олжас Бектенов - соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.
Его кандидатуру предложила партия Amanat. Президент, посовещавшись в мажилисе с другими фракциями, одобрил выбор партии.
До этого назначения Бектенов был руководителем Администрации президента РК - этот пост он занял в апреле 2023 года.
До этого он почти год руководил Антикоррупционной службой. На эту должность его назначали дважды - в феврале и ноябре 2022 года.
Согласно информации на сайте Акорды, Олжас Бектенов родился в Алматы в 1980 году.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2001 году. Свой трудовой путь начал в 2002 году в управлении юстиции Алматы.
Позже работал в Канцелярии премьер-министра, Администрации президента РК, Министерстве юстиции и Финансовой полиции. Занимал также должности в акиматах Астаны и Акмолинской области.
Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.
Пост главы правительства с января 2022 года занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.
Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Романа Скляра.
Завтра в Астане пройдет расширенное заседание правительства в новом составе. Проведет его Касым-Жомарт Токаев.
В Акорде сообщали, что в ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059307-novym-premer-ministrom-kazahstana-stal-olzhas-bektenov/