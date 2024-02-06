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Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: gov.kz

На пост премьер-министра Казахстана назначен Олжас Бектенов - соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении Акорды.

Его кандидатуру предложила партия Amanat. Президент, посовещавшись в мажилисе с другими фракциями, одобрил выбор партии.

До этого назначения Бектенов был руководителем Администрации президента РК - этот пост он занял в апреле 2023 года.

До этого он почти год руководил Антикоррупционной службой. На эту должность его назначали дважды - в феврале и ноябре 2022 года.

Согласно информации на сайте Акорды, Олжас Бектенов родился в Алматы в 1980 году.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2001 году. Свой трудовой путь начал в 2002 году в управлении юстиции Алматы.

Позже работал в Канцелярии премьер-министра, Администрации президента РК, Министерстве юстиции и Финансовой полиции. Занимал также должности в акиматах Астаны и Акмолинской области.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

Пост главы правительства с января 2022 года занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.

Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Романа Скляра.

Завтра в Астане пройдет расширенное заседание правительства в новом составе. Проведет его Касым-Жомарт Токаев.

В Акорде сообщали, что в ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059307-novym-premer-ministrom-kazahstana-stal-olzhas-bektenov/

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