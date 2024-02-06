Ерлан Нысанбаев вновь возглавил Министерство экологии и природных ресурсов

Указом президента Касым-Жомарта Токаева Ерлан Нысанбаев назначен министром экологии и природных ресурсов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отметим, что пост главы Минэкологии Ерлан Нысанбаев занимал и в старом кабмине – его назначили 5 сентября 2023 года после реорганизации ведомства и выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации.

По данным с официального сайта правительства Казахстана, Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области.

Он окончил Казахский сельскохозяйственный институт, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером Уйгурского лесного хозяйства в Алматинской области.

В 1984-1989 годах работал инструктором, заместителем заведующего Организационным отделом Уйгурского районного комитета.

С 1989 по 1991 годы трудился заведующим сектором Сельскохозяйственного отдела Алматинского областного комитета.

В 1991-2004 годах работал в структуре коммерческих организаций.

С 2004 по 2009 годы занимал руководящие должности в АО "Астана-Зеленстрой".

В 2009 году был назначен на должность председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

В 2013-2014 годах занимал должность заместителя министра окружающей среды и водных ресурсов РК.

В 2014-2021 годах – заместитель министра сельского хозяйства РК, заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 2021 по 2023 годы работал в должности заместителя председателя Правления по стратегическому развитию и международным связям Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.

С марта по сентябрь 2023 года был советником акима Астаны.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

В новом кабмине свои посты сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алматсадам Саткалиев. Багдат Мусин остался на посту главы МЦРИАП, а Гани Бейсембаев – главы Минпросвещения.

Нурлана Байбазарова назначили на должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики.

Галымжан Койшыбаев, Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Новым министром финансов стал Мади Такиев. Также руководитель сменился в Минздраве – новым министром стала Акмарал Альназарова. Чингис Аринов был назначен министром по ЧС вместо Сырыма Шарипханова.

Между тем Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев.