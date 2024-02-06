Министром просвещения снова стал Гани Бейсембаев

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост министра просвещения назначили Гани Бейсембаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан", – отметили в Акорде.

Ведомство он возглавил еще в январе прошлого года. После этого был переназначен на ту же должность в апреле.

По информации на сайте Минпросвещения, Бейсембаев Гани Бектаевич родился в 1969 году в Кызылординской области. Он окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Доктор философии и психологии.

Трудовой путь:

С 1989 по 1995 год трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы №14 Талгарского района Алматинской области.

С 1995 по 1997 год работал в должности директора средней школы №12 Илийского района Алматинской области.

С 1997 по 2000 год являлся ученым секретарем, советником Казахской академии образования имени Ыбырая Алтынсарина.

В 2000 году руководил Отделом образования города Капшагай Алматинской области.

С 2001 по 2006 год работал директором ТОО "Международный центр дополнительного образования".

С 2006 по 2020 год занимал должность генерального директора Международного центра образования EDTECN.

В 2020 году бы назначен директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" Министерства образования и науки.

С 2020 по 2022 год занимал должность президента Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина.

С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки РК.

С августа 2022 года являлся вице-министром просвещения РК.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

В новом кабмине свои посты сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алматсадам Саткалиев. Багдат Мусин остался на посту главы МЦРИАП, а Ерлан Нысанбаев – главы Минэкологии.

Нурлана Байбазарова назначили на должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики.

Галымжан Койшыбаев, Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Новым министром финансов стал Мади Такиев. Также руководитель сменился в Минздраве – новым министром стала Акмарал Альназарова. Чингис Аринов был назначен министром по ЧС вместо Сырыма Шарипханова.

Между тем Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев.