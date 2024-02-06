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Марата Карабаева переназначили на должность министра транспорта

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Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Сегодня по указу Касым-Жомарта Токаева Марат Карабаев был вновь назначен министром транспорта Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Карабаев Марат Каримжанович назначен министром транспорта Республики Казахстан", говорится в сообщении.

По информации на сайте Министерства транспорта РК, Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года.

В 2010 году c отличием окончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ", специальность "Производственно-системная инженерия", в 2015 году окончил Таразский государственный университет имени Дулати М.Х. по специальности "Экономика".

В разные годы он работал в государственных структурах страны

С 2011 по 2013 годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК на должностях эксперта и главного эксперта.

С 2013 года работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК на должности руководителя управления.

В 2014 году – заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по 2017 годы работал на должности руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С 2018 по 2020 годы – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2020 по 2021 годы – председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С 2021 по 2023 годы – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В январе 2023 года его назначили министром индустрии и инфраструктурного развития РК

А в сентябре он стал министром транспорта Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059496-marat-karabaev-sohranil-post-ministra-transporta/

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