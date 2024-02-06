Нурлана Байбазарова назначили на должность зампремьера – министра национальной экономики

Нурлана Байбазарова назначили на должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Указом Главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В октябре 2023 года Байбазаров был назначен руководителем Национального управляющего холдинга "Байтерек".

Нурлан Байбазаров родился 10 октября 1975 года, говорится на официальном сайте НУХ "Байтерек".

Окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «Организация банковского дела».

Имеет 23-летний стаж работы, 7 из которых – на руководящих позициях в АО «Банк развития Казахстана». 1997 по 2003 годы работал в Министерстве финансов РК.

С 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».

С 2013 года по 2016 год возглавлял департамент развития отраслей экономики министерства национальной экономики РК. Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунайГаз Консалтинг», АО «НК «КазМунайГаз».

С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом Совета директоров и председателем правления АО «Фонд развития промышленности».

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года являлся председателем правления АО «Банк Развития Казахстана».