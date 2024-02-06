Саясат Нурбек сохранил свой пост министра науки и высшего образования

Саясат Нурбек указом главы государства вновь назначен на пост министра науки и высшего образования. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Указом главы государства Нурбек Саясат назначен Министром науки и высшего образования Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

На официальном сайте Миннауки и высшего образования сообщается, что Нурбек Саясат родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске (сейчас Семей).

Получал образование в Колледже Маршаллтаун, США, по специальности "политология", а также в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева по специальности "международное право".

Окончил магистратуру университета La Sapienza в Италии, имеет степень магистра геополитики.

Также окончил Академию "Кокше" в степени бакалавра психологии.

Обладает квалификациями политолога, юриста, магистра геополитики и международной безопасности.

С 2000 по 2001 год работал помощником конгрессмена Марка Смита (США), в правительстве штата Айова (США).

В 2006-2008 годах работал в АО "ФУР "Казына", позже заведовал сектором отдела кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан.

2008 год - доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

С 2008 по 2009 год - исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления персоналом АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В 2009-2010 годах - директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при президенте РК.

С 2010 по 2013 год - президент АО "Центр международных программ".

С 2013 по 2015 год - директор Института общественной политики Народно-Демократической партии "Нур Отан".

С 2016 по 2017 год - управляющий директор МФЦА.

С 2018 по 2022 год - руководитель образовательных проектов BTS Digital, генеральный директор BTS Education.

С февраля 2022 по июнь 2022 года являлся депутатом мажилиса РК. Он занял кресло, освободившееся после ухода Дариги Назарбаевой.

В июне 2022 Министерство образования и науки Казахстана было разделено на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Последнее возглавил Нурбек Саясат.

4 апреля 2023 года он вновь был назначен на пост министра науки и высшего образования.