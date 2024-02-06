Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Канат Шарлапаев вновь стал министром промышленности и строительства

Опубликовано:

Канат Шарлапаев
Канат Шарлапаев. Фото: baiterek.gov.kz

Канат Шарлапаев вновь стал министром промышленности и строительства Казахстана – этот пост он занимает с сентября 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан", говорится в сообщении.

Добавим, что по информации на сайте Министерства промышленности и строительства РК, Канат Шарлапаев родился в 1981 году в России. Он окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности "Экономист", магистр финансов и управления.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером Управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц РФ.

С 2006 по 2008 годы проработал специалистом в Финансовом департаменте инвестиционного банка "Сити" в Лондоне (Великобритания), в Праге (Чехия).

С 2008 по 2014 годы являлся старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка "Сити" (Великобритания).

С 2014 по 2015 годы занимал должность вице-президента Региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африки инвестиционного банка "Сити" Великобритании.

С 2015 по 2017 годы был главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстана.

С 2017 по 2020 годы работал в должности главного финансового директора по России, Украине и Казахстану, старшего вице-президента Ситибанк РФ.

В 2020 году назначен на должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 года был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С сентября 2023 года занимает должность министра промышленности и строительства РК.

Напомним, завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059500-kanat-sharlapaev-vnov-stal-ministrom-promyshlennosti-i-stroitelstva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.