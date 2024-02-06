Канат Шарлапаев вновь стал министром промышленности и строительства Казахстана – этот пост он занимает с сентября 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Добавим, что по информации на сайте Министерства промышленности и строительства РК, Канат Шарлапаев родился в 1981 году в России. Он окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности "Экономист", магистр финансов и управления.

Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером Управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц РФ.

С 2006 по 2008 годы проработал специалистом в Финансовом департаменте инвестиционного банка "Сити" в Лондоне (Великобритания), в Праге (Чехия).

С 2008 по 2014 годы являлся старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка "Сити" (Великобритания).

С 2014 по 2015 годы занимал должность вице-президента Региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африки инвестиционного банка "Сити" Великобритании.

С 2015 по 2017 годы был главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстана.

С 2017 по 2020 годы работал в должности главного финансового директора по России, Украине и Казахстану, старшего вице-президента Ситибанк РФ.

В 2020 году назначен на должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 года был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С сентября 2023 года занимает должность министра промышленности и строительства РК.

Напомним, завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.