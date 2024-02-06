Нуржан Нуржигитов переназначен на пост министра водных ресурсов и ирригации

Нуржан Нуржигитов остался на посту министра водных ресурсов и ирригации. Отметим, что ведомство было создано в прошлом году, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", – гласит сообщение.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Ведомство было образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ему передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Через несколько дней новое министерство возглавил Нуржан Нуржигитов. До этого, с апреля 2022 года, он был акимом Жамбылской области.

Также напомним, что вчера правительство Казахстана ушло в отставку. А сегодня пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК.

Наряду с этим свои посты в правительстве сохранили глава МВД Ержан Саденов, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, глава Минюста Азамат Ескараев, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, глава МСХ Айдарбек Сапаров, глава Минцифры Багдат Мусин, министр просвещения Гани Бейсембаев, министр науки Саясат Нурбек.

В свою очередь на посту министра экологии остался Ерлан Нысанбаев.

Галымжан Койшыбаев и Тамара Дуйсенова остались на постах заместителей премьер-министра, Роман Скляр – первого зампремьера.

Между тем Администрацию президента с сегодняшнего дня возглавляет Айбек Дадебаев. А новым министром финансов стал Мади Такиев.

Кроме того, главой Минздрава Токаев назначил Акмарал Альназарову – она заменила Ажар Гиният, а главой МЧС стал Чингис Аринов, заменив на данном посту Сырыма Шарипханова. Нурлан Байбазаров стал новым главой Миннацэкономики.

Также завтра состоится расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

Добавим, на официальном сайте правительства говорится, что Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году в Жамбылской области. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного знамени, в 2008 году — Жамбылский гуманитарно-технический университет.

Трудовой путь начал в 1988 году.

В 2011-2015 годах — заместитель начальника управления Агентства РК по делам госслужбы по Жамбылской области, глава управления госслужбы и профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по области.

В 2015-2018 годах — руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области.

В 2018-2019 годах — руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

В 2019-2021 годах — аким Байзакского района Жамбылской области.

С 2021 по 2022 год — заместитель акима Жамбылской области.