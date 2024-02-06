Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Алмасадам Саткалиев сохранил пост министра энергетики

Опубликовано:

Алмасадам Саткалиев
Алмасадам Саткалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Алмасадам Саткалиев указом президента Касым-Жомарта Токаева сохранил пост министра энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Саткалиева Алмасадама Майдановича министром энергетики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Алмасадам Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "механик, математик-прикладник", Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета.

Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.

С 1997 по 2001 год работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 2001 по 2006 год занимал посты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC.

С 2006 по 2007 год являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

В январе 2007 года был назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, членом совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

С 2008 по 2009 год – первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

С 2009 по 2011 год – президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

В 2011 году назначен управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

С 2011 по 2018 год – председатель совета директоров, председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2018 по 2021 год – управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

С апреля 2023 года он является министром энергетики Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059474-satkalieva-almasadama-maydanovicha-naznachili-na-dolzhnost-ministra-energetiki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.