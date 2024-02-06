Алмасадам Саткалиев сохранил пост министра энергетики
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Алмасадам Саткалиев указом президента Касым-Жомарта Токаева сохранил пост министра энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Назначить Саткалиева Алмасадама Майдановича министром энергетики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Алмасадам Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.
Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "механик, математик-прикладник", Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета.
Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.
С 1997 по 2001 год работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".
С 2001 по 2006 год занимал посты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC.
С 2006 по 2007 год являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".
В январе 2007 года был назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, членом совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".
С 2008 по 2009 год – первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".
С 2009 по 2011 год – президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".
В 2011 году назначен управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Қазына".
С 2011 по 2018 год – председатель совета директоров, председатель правления АО "Самрук-Энерго".
С 2018 по 2021 год – управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".
С апреля 2023 года он является министром энергетики Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059474-satkalieva-almasadama-maydanovicha-naznachili-na-dolzhnost-ministra-energetiki/