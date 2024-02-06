Алмасадам Саткалиев сохранил пост министра энергетики

Алмасадам Саткалиев указом президента Касым-Жомарта Токаева сохранил пост министра энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Саткалиева Алмасадама Майдановича министром энергетики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Алмасадам Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "механик, математик-прикладник", Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета.

Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.

С 1997 по 2001 год работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 2001 по 2006 год занимал посты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC.

С 2006 по 2007 год являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

В январе 2007 года был назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, членом совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

С 2008 по 2009 год – первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

С 2009 по 2011 год – президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

В 2011 году назначен управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

С 2011 по 2018 год – председатель совета директоров, председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2018 по 2021 год – управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

С апреля 2023 года он является министром энергетики Казахстана.