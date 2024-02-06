Мурат Нуртлеу переназначен на пост главы МИД

Мурат Нуртлеу переназначен на должность министра иностранных дел. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

К слову, должность главы МИД Мурат Абугалиевич занимает с апреля 2023 года. Перед этим он руководил Администрацией президента.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ подписал президент. Исполняющим обязанности премьера стал Роман Скляр.

А сегодня пост премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК. Перед этим его кандидатуру одобрил мажилис.

К слову, кандидатуру Бектенова на должность премьер-министра предложили от партии Amanat. Наряду с этим Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева – оно пройдет в среду, 7 февраля.

Добавим, на сайте ИПС "Параграф" говорится, что Нуртлеу Мурат Абугалиевич родился 11 марта 1976 года в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международные отношения".

Трудовой путь начал в 1998 году.

С 2004 по 2006 года – советник министра иностранных дел.

В 2007 году был главой секретариата главы МИД, затем – замглавы аппарата сената.

С 2007 по 2011 год возглавлял аппарат сената парламента. После этого его назначили послом по особым поручениям МИД РК, а затем директором департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2011 по 2014 год – советник-посланник в ППРК в Женеве.

С 2014 по 2016 год – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента.

С 2017 по 2019 год – посол РК в Финляндии и Эстонии по совместительству.

С 2019 по 2021 год – помощник президента.

С 2021 по 2022 год – заместитель руководителя Администрации президента.

В 2022 году занимал должность первого зампредседателя Комитета национальной безопасности.