Чингис Аринов назначен министром по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Назначить Аринова Чингиса Сайрановича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее Аринов занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

Он окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, факультет международных отношений; Казахскую академию труда и социальных отношений, специальность «Правоведение»; Академию гражданской авиации, специальность «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта».

Карьера

2006-2022 гг. - служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.

В январе 2022 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента.

Указом Главы государства от 6 мая 2022 года №890 присвоено специальное звание "генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан".