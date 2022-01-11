Утвержден новый состав правительства Казахстана

Сформирован состав нового правительства Казахстана, он приводится на официальном сайте Акорды.
В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции РК президент Касым-Жомарт Токаев постановил назначить:
- Скляра Романа Васильевича – первым заместителем премьер-министра;
- Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра;
- Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел;
- Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции;
- Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем канцелярии премьер-министра;
- Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны;
- Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел;
- Умарова Аскара Куанышевича – министром информации и общественного развития;
- Карашукеева Ербола Шыракпаевича – министром сельского хозяйства;
- Мусина Каната Сергеевича – министром юстиции;
- Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки;
- Гиният Ажар – министром здравоохранения;
- Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения;
- Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – министром индустрии и инфраструктурного развития;
- Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов;
- Абаева Даурена Аскербековича – министром культуры и спорта;
- Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям;
- Куантырова Алибека Сакеновича – министром национальной экономики;
- Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
- Брекешева Сериккали Амангалиевича – министром экологии, геологии и природных ресурсов;
- Акчулакова Болата Ураловича – министром энергетики.
Указ вводится в действие со дня подписания, то есть, сегодня.
Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.
На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.
Ранее мы рассказывали, что известно о новом премьер-министре.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950571-utverzhden-novyy-sostav-pravitelstva-kazahstana/