Утвержден новый состав правительства Казахстана

Здание правительства Казахстана. Фото: primeminister.kz

Сформирован состав нового правительства Казахстана, он приводится на официальном сайте Акорды.

В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции РК президент Касым-Жомарт Токаев постановил назначить:

Указ вводится в действие со дня подписания, то есть, сегодня.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Ранее мы рассказывали, что известно о новом премьер-министре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950571-utverzhden-novyy-sostav-pravitelstva-kazahstana/