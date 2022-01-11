Каирбек Ускенбаев стал министром индустрии и инфраструктурного развития

Каирбек Ускенбаев. Фото: официальный сайт МИИР РК

На должность министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана назначен Каирбек Ускенбаев, ранее занимавший пост первого вице-министра. Об этом сообщается в указе президента на официальном сайте Акорды.

Ускенбаев Каирбек Айтбаевич родился в 1964 году в городе Астана (ныне – Нур-Султан).

В 1986 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 1996 году – Акмолинский аграрный университет, в 2004 году – Дипломатическую академию ЕНУ им. Гумилева.

Квалифицирован по специальностям юрист, организатор-экономист и специалист в области международных отношений.

Награжден орденами "Құрмет" и "Парасат".

Трудовую деятельность начал в 1982 году. В период с 1982 по 1993 год служил в органах внутренних дел, занимал должность заведующего отделом коммунальной собственности Акмолинской городской администрации.

В 1993–1996 гг. работал главным юрисконсультантом, начальником отдела юридического обеспечения и контроля, директором бюро по приватизации Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу РК.

С 1996 по 2006 год занимал должности зампреда правления государственного комитета РК по приватизации по Акмолинской области, председателя Акмолинского территориального комитета по управлению госимуществом, председателя территориального комитета госимущества и приватизации по городу Акмола (ныне – Нур-Султан), директора государственного коммунального предприятия "Фонд коммунальной собственности города Астаны", председателя комитета по регулированию торговой и туристской деятельности министерства индустрии и торговли РК.

С 2006 по 2011 год работал председателем комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК и вице-министром туризма и спорта.

В период с 2011 по 2016 год занимал должности начальника главного управления материально-технического обеспечения РГУ "Войсковая часть 20015", заместителя генерального директора ТОО "ҚазМұнайГаз-Сервис", первого вице-министра регионального развития РК и вице-министра национальной экономики РК.

С 2016 по 2018 год занимал должность управляющего директора АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

24 января 2018 года назначен вице-министром по инвестициям и развитию.

С февраля 2019 года занимал пост вице-министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития. С марта того же года – первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Сегодня же был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950556-kairbek-uskenbaev-stal-ministrom-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya/