Сериккали Брекешев сохранил свой пост министра экологии, геологии и природных ресурсов

Сериккали Брекешев. Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Брекешева Сериккали Амангалиевича назначили министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в городе Павлодар.

В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".

В 1998-2006 годах — инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай".

В 2007-2014 годах работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

С 2015 года работал в структуре АО "КазТрансГаз": был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

С марта 2020 года был вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 10 сентября 2021 года до 5 января 2022 года был министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Награжден почетными грамотами от министерства нефти и газа, а также от президента РК; благодарственным письмом премьер-министра РК; медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950605-serikkali-brekeshev-naznachen-ministrom-ekologii-geologii-i-prirodnyh-resursov/