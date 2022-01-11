Асхат Аймагамбетов остался министром образования и науки

Асхат Аймагамбетов. Фото: primeminister.kz

Асхат Аймагамбетов назначен министром образования и науки Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области.

В 2003 году окончил исторический факультет КарГУ им. Е. Букетова, квалификация - "историк, учитель истории".

В 2006 году окончил юридический факультет Карагандинского института актуального образования "Болашак" по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. Е. Букетова, в 2004-2005 годах был председателем ОО "Лига молодежи "Ансар", в 2005-2006 годах являлся директором ТОО "Медиа СП", с 2006 по 2012 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ.

В 2012-2014 годах занимал должность заместителя акима Нуринского района по социальным вопросам.

С февраля 2014 года и по август 2017 года был руководителем управления образования Карагандинской области.

С августа 2017 по январь 2019 года работал вице-министром образования и науки. До назначения на должность министра работал заместителем акима Карагандинской области.

С 2003 по 2012 год в качестве самовыдвиженца избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, был председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.

13 июня 2019 года указом президента РК назначен министром образования и науки РК.

18 января 2021 года указом президента РК переназначен министром образования и науки РК.

Напомним, что 5 января наступившего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку.

Сегодня, 11 января, был назначен новый премьер-министр страны. Им стал Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950561-ashat-aymagambetov-ostalsya-ministrom-obrazovaniya-i-nauki/