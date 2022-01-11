Мажилис согласовал кандидатуры членов нового правительства

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Сегодня в мажилисе состоялись заседания профильных комитетов палаты, в ходе которых проведены консультации по кандидатурам для назначения на должности заместителей премьер-министра и министров, об этом сообщается на сайте правительства.

Данный вопрос рассмотрен на заседаниях комитетов мажилиса в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Процедура согласования кандидатов на должность министров в мажилисе включает в себя ответы на вопросы депутатов, информирование кандидатом о планах по развитию соответствующей отрасли, а также о предлагаемых путях решения актуальных проблем.

Так, членам Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию по поручению Премьер-Министра Казахстана представлена кандидатура Скляра Романа Васильевича для назначения на должность первого заместителя премьер-министра, членам Комитета Мажилиса по финансам и бюджету – кандидатура Султанова БахытаТурлыхановича для назначения на должность заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции, а депутатам комитета мажилиса по социально-культурному развитию – кандидатура Тугжанова Ералы Лукпановича для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

После процедуры вопросов и ответов члены профильных комитетов приняли заключения, в которых, в частности, отмечается возможность рекомендовать данные кандидатуры для назначения на соответствующие должности.

На заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию также согласованы кандидатура Умарова Аскара Куанышевича для назначения на должность министра информации и общественного развития, кандидатура Аймагамбетова Асхата Канатовича – на должность министра образования и науки, кандидатура Гиният Ажар Гиниятовны – на должность министра здравоохранения, кандидатура Шапкенова Серика Жамбуловича – на должность министра труда и социальной защиты населения, а кандидатура Абаева Даурена Аскербековича – на должность министра культуры и спорта.

Члены комитета мажилиса по вопросам экономической реформы и регионального развития также согласовали кандидатуру Куантырова Алибека Сакеновича для назначения на должность министра национальной экономики, кандидатуру Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – на должность министра индустрии и инфраструктурного развития, а кандидатуру Мусина Багдата Батырбековича – на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Комитет мажилиса по финансам и бюджету согласовал кандидатуру Жамаубаева Ерулана Кенжебековича на должность министра финансов.

Члены комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользованию по итогам состоявшихся консультаций приняли заключения о возможности рекомендовать представленные по поручению премьер-министра страны кандидатуры Брекешева Сериккали Амангалиевича на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов, кандидатуру Акчулакова Болата Ураловича – на должность министра энергетики, а кандидатуру Ильина Юрия Викторовича – на должность министра по чрезвычайным ситуациям.

Члены Комитета Мажилиса по аграрным вопросам адресовали свои пожелания и актуальные вопросы развития агропромышленного сектора Карашукееву Ерболу Шыракпаевичу, кандидатура которого была представлена на должность министра сельского хозяйства, а депутаты Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе – Мусину Канату Сергеевичу, кандидатура которого представлена на должность министра юстиции.

По итогам обсуждения профильные комитеты мажилиса приняли заключения о возможности рекомендовать данные кандидатуры для назначения на должности руководителей соответствующих министерств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950589-mazhilis-soglasoval-kandidatury-chlenov-noaogo-pravitelstva/