Серик Шапкенов сохранил должность министра труда и соцзащиты населения

Серик Шапкенов. Фото: primeminister.kz

Серика Шапкенова назначили министром труда и социальной защиты населения. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Серик Шапкенов родился 29 июля 1979 года в Западно-Казахстанской области.

Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности экономист-математик.

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем Западно-Казахстанского государственного университета.

В 2001-2002 годах — ведущий специалист Западно-Казахстанского фонда охраны окружающей среды.

В 2002 году был ведущим специалистом Западно-Казахстанской дирекции природопользования.

В 2002-2005 годах — ведущий специалист, главный специалист Управления финансов Западно-Казахстанской области.

В 2005-2006 годах — главный специалист департамента финансов Западно-Казахстанской области.

В 2006 году — начальник отдела департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.

В 2006-2007 годах — начальник отдела, заместитель директора департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.

В 2007-2008 годах — заместитель директора департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.

В 2008-2012 годах — заместитель начальника, начальник управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.

В 2012 году занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.

В 2012-2015 годах — первый заместитель акима Западно-Казахстанской области.

В 2015-2016 годах — государственный инспектор отдела контроля и территориально-организационной работы Администрации Президента РК.

В 2016-2018 годах — аким города Атырау.

В 2018-2020 годах — первый заместитель акима Атырауской области.

В 2020-2021 годах — вице-министр труда и социальной защиты населения.

18 января 2021 года указом президента РК назначен министром труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Сегодня стало известно о назначении нового премьер-министра, им стал Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950562-serik-shapkenov-sohranil-dolzhnost-ministra-truda-i-sotszaschity-naseleniya/