Ерулан Жамаубаев переизбран на пост министра финансов

Ерулан Жамаубаев. Фото: официальный сайт Министерства финансов РК

На пост министра финансов Казахстана назначен уже имевший опыт в этой должности Ерулан Жамаубаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области (ныне – Алматинская).

Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", в 2009 году Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности "Магистр делового администрирования".

Трудовая деятельность:

с 1996 года по 1998 год – преподаватель Казахской государственной академии управления;

с 1998 года по 2006 год – ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Нацбанка;

с 2006 года по 2014 год – директор департамента координации Нацбанка;

с 2014 года по 2015 год – управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";

с июля 2015 года по ноябрь 2015 года – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК;

с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года – заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК;

с ноября 2018 года по март 2019 года – помощник президента Казахстана.

с марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Минфина.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Также сегодня был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950601-erulan-zhamaubaev-pereizbran-na-post-ministra-finansov/